El Niño podría restar un punto a la economía de Colombia en escenario pesimista, inflación subiría: Credicorp Capital

El fenómeno de El Niño representa un riesgo relevante para la actividad económica y la inflación de Colombia, Chile y Perú, aunque su impacto podría ser diferente en cada país.
Así lo expuso Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, durante la apertura del Investor Conference 2026 de la firma en Bogotá, que se realiza este 23 de septiembre, con Valora Analitik como medio aliado.
Para Colombia, la firma considera que el impacto sobre el crecimiento económico tendería a ser modesto, debido a que una mayor demanda de electricidad podría ser atendida con una mayor generación térmica, asociada a la oferta de gas.
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La compañía de asesoría y gestión de inversiones también señaló que se ha encontrado evidencia de mayores rendimientos del café durante eventos de El Niño moderados.
El riesgo, de acuerdo con Velandia, aumenta ante un sector energético que enfrenta mayores vulnerabilidades. Con estos factores, el impacto final sobre la actividad económica dependerá tanto de la intensidad del fenómeno como de la respuesta del sector energético.
En un escenario pesimista, el economista jefe de Credicorp Capital estima que El Niño podría generar un efecto adverso de más de un punto porcentual sobre el PIB de Colombia, además de un aumento de 100 puntos básicos sobre el IPC, frente a su escenario base.
En relación con las variables macroeconómicas, Credicorp Capital espera que la economía colombiana crezca este año 2,6 %, mientras que para 2027 se ubicaría en 2,2 %.
En el caso de la inflación, llegaría este año hasta 7 % y comenzaría a moderarse a mitad del próximo año, para finalizar el próximo año en cerca de 5 %.
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Chile y Perú enfrentarían impactos diferentes
En Chile, el efecto sobre el PIB históricamente ha tendido a ser moderado y ambiguo. Una mayor disponibilidad de agua podría reducir los costos de energía y beneficiar algunos cultivos, compensando parcialmente los efectos negativos sobre sectores como pesca, infraestructura y logística.
Sin embargo, un fenómeno de El Niño muy intenso tendría un efecto adverso neto sobre el sector agropecuario, además de generar posibles interrupciones en minería y construcción y daños en infraestructura, incluida la energética.
Para Chile, Credicorp Capital estima que un fenómeno de El Niño muy fuerte podría restar alrededor de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento acumulado de 2026-2027 y elevar entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales la inflación durante el mismo periodo.
Perú presenta históricamente una mayor exposición. La firma recuerda que el episodio de 1998 restó cerca de 2 puntos porcentuales al PIB, en medio de efectos sobre pesca, agricultura, manufactura, infraestructura, logística y transporte, incluidos los asociados a derrumbes.
El fenómeno también genera efectos temporales significativos sobre la inflación peruana. Sin embargo, en esta oportunidad, Credicorp Capital señala que el contexto de fuerte demanda interna, elevadas expectativas de inversión y altos precios de los metales podría contrarrestar parcialmente sus efectos negativos.
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