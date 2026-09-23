 Ministerio de Hacienda pide, con urgencia, a la Corte Constitucional revisar el impacto fiscal de la reforma pensional

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Ministerio de Hacienda pide, con urgencia, a la Corte Constitucional revisar el impacto fiscal de la reforma pensional

Según el Gobierno, la reforma pensional en Colombia genera billonarias presiones fiscales.

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Imagen: MinHacienda y Colpensiones

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La reforma pensional, avalada en su gran mayoría por la Corte Constitucional, genera inquietud en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pues implica esfuerzos fiscales adicionales en un momento en que el país enfrenta presiones de caja.

Un documento enviado al alto tribunal y divulgado por Blu Radio muestra que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, está profundamente preocupado por el costo y la presión financiera que implica el cambio del modelo de jubilación.

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Foto: Presidencia

El Gobierno y Asofondos habían advertido anteriormente que la reforma pensional obligaría al Estado a destinar más recursos públicos al pago de las mesadas.

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“Solicito la apertura de un incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026”, señala el documento, en el que se enfatiza que se necesitarían $5 billones adicionales para implementar los cambios del nuevo sistema de jubilación.

Lo que pide el Gobierno a la Corte sobre la reforma pensional

El documento aclara que no se busca que la Corte Constitucional revise nuevamente la constitucionalidad del proyecto ya aprobado, sino que el alto tribunal estime su impacto fiscal en un momento en que los presupuestos están considerablemente ajustados.

Por ahora, la entrada en vigor de la reforma pensional está prevista para el 1 de abril de 2027, aunque Colpensiones pidió a la Corte evaluar la posibilidad de que el nuevo esquema comience en abril de 2028.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo asegura que existe un déficit cercano a los $4 billones solo para atender las mesadas de los jubilados al cierre de 2026.

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