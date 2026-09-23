Nuevo megaproyecto en Bogotá acabará trancones por la calle 13 y la calle 80: Conectará con este municipio

Un nuevo megaproyecto de infraestructura vial avanza en la estructuración de alternativas de conexión entre Bogotá, Funza y el entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado.
La iniciativa busca ampliar la capacidad de movilidad en esta zona y generar nuevos corredores que contribuyan a disminuir la presión que actualmente soportan la calle 13 y la calle 80, dos de las principales vías de conexión entre la capital y la Sabana de Occidente.
El proyecto contempla recursos destinados a desarrollar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de tres corredores estratégicos: la avenida Luis Carlos Galán Sarmiento, también conocida como avenida La Esperanza; la carrera 103, y la carrera 129 o avenida TAM.
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El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla la contratación de consultorías e interventorías necesarias para avanzar en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos.
Tres corredores serán objeto de estudios
Uno de los proyectos corresponde a la avenida La Esperanza, en el tramo comprendido entre la carrera 103 y el límite con Funza. Esta iniciativa avanzará en la fase de prefactibilidad y tendrá como objetivo analizar las condiciones necesarias para establecer una conexión adicional entre Bogotá y el municipio de Cundinamarca.
El segundo corredor es la carrera 103, entre la avenida La Esperanza y la avenida El Dorado, correspondiente a la calle 26. Para este tramo se desarrollarán estudios de factibilidad orientados a definir las condiciones técnicas para mejorar la conexión con el área de influencia del aeropuerto.
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El tercer proyecto corresponde a la carrera 129, denominada avenida TAM, entre la avenida Centenario, calle 13, y la avenida La Esperanza. Este corredor también será objeto de estudios de factibilidad y permitirá analizar una conexión transversal entre las dos vías.
La estructuración de estas alternativas está relacionada con las actuales condiciones de movilidad de la zona. Por la calle 13 y la calle 80 circulan cerca de 108.000 viajes de vehículos de carga que salen de Bogotá, además de los desplazamientos asociados con el transporte de pasajeros y las actividades logísticas de Cundinamarca.
En estos corredores se registran velocidades máximas cercanas a los 25 kilómetros por hora, una situación que evidencia la presión sobre la infraestructura existente y la necesidad de evaluar nuevas alternativas de conexión.
Funza tiene participación en el entorno de El Dorado
Funza también tiene una participación relevante dentro del área de influencia del Aeropuerto Internacional El Dorado. El municipio concentra el 23,9 % del área concesionada de la terminal.
A esto se suma la importancia de la actividad floricultora de la Sabana de Occidente para el transporte aéreo de mercancías. Este sector representa el 62,6 % de la carga aérea exportada desde el aeropuerto, por lo que las condiciones de conectividad vial tienen incidencia en las operaciones logísticas de la región.
Los estudios previstos dentro del convenio deberán incorporar el concepto de calles completas, con infraestructura para peatones y ciclistas, zonas verdes y medidas orientadas a fortalecer la seguridad vial.
En cuanto a la ejecución del acuerdo, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) aportará recursos y especialistas para el desarrollo de las actividades previstas. Por su parte, la Alcaldía de Funza tendrá a su cargo la administración de los recursos y la contratación de los estudios, mientras que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) brindará acompañamiento técnico durante el proceso.
De esta manera, los tres corredores entrarán en diferentes fases de estructuración con el propósito de determinar su viabilidad técnica y avanzar en el diseño de nuevas conexiones para la movilidad entre Bogotá, Funza y el entorno del Aeropuerto El Dorado.