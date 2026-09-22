¿Cuáles son los retrasos más grandes de la primera línea del metro de Bogotá?: Esto dice importante informe

El Contralor General de la República, Jorge Laverde Vargas, dio a conocer que fortalecerá la vigilancia de los recursos públicos invertidos en la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).
De acuerdos con el funcionario, se ordena un nuevo seguimiento permanente al proyecto y ejercer la competencia prevalente para asumir integralmente la vigilancia y el control fiscal sobre esta iniciativa estratégica para el país.
“Como resultado del análisis técnico realizado por la entidad, se identificaron retrasos relevantes en la ejecución de componentes fundamentales para la puesta en marcha del sistema”, dijo la entidad sobre la primera línea del metro de Bogotá.
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Según la entidad, al 31 de agosto de 2026, la ejecución general del proyecto alcanzaba el 82,33 %, frente al 86,79 % programado, lo que representa un atraso del 4,46 %.
Los retrasos más complejos de la primera línea del metro de Bogotá
- Estaciones y accesos: atraso ponderado del 19,24 %
- Sistemas y equipos: atraso ponderado del 18,58 %
- Malla vial y espacio público: atraso ponderado del 52,34 %
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“La Contraloría advirtió que la persistencia de estos retrasos podría comprometer el cumplimiento de las fechas previstas para el inicio de las pruebas operacionales y, posteriormente, la entrada en operación comercial del sistema”, agrega el informe.