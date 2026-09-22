Contraloría refuerza vigilancia y control sobre metro de Bogotá por retrasos en obras

La Contraloría General de la República anunció mayor seguimiento a la primera línea del metro de Bogotá y control fiscal sobre la obra.
Lo anterior porque la entidad de control evidenció atrasos relevantes en la ejecución de componentes fundamentales para la puesta en marcha del sistema. A 31 de agosto de 2026, la ejecución general del proyecto alcanzaba el 82,33 %, frente a un 86,79 % programado, es decir, un atraso del 4,46 puntos porcentuales.
Pero el atraso es más notorio en tres frentes, el primero en estaciones y accesos: atraso ponderado del 19,24 %. Además, los sistemas y equipos acumulan un atraso ponderado del 18,58 %. Por último, la malla vial y espacio público con 52,34 % de atraso.
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La Contraloría advirtió que la persistencia de estos retrasos podría comprometer el cumplimiento de las fechas previstas para el inicio de las pruebas operacionales y, posteriormente, la entrada en operación comercial del sistema.
Para atender la situación, el Contralor General asignó al Vicecontralor, Francisco José Chaux, la coordinación integral de las actuaciones derivadas del seguimiento permanente y de la competencia prevalente. Además, ordenó la creación de un grupo interno transitorio especializado, encargado de recopilar y analizar información, coordinar actuaciones institucionales y apoyar las decisiones de control fiscal relacionadas con el proyecto.
A esto se suma el trabajo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que suministrará capacidades analíticas y soporte técnico para el monitoreo permanente de la ejecución de la obra.
¿Cuándo entra en operación el metro de Bogotá?
De acuerdo con el cronograma del proyecto, la construcción está prevista para finalizar en septiembre de 2027. Posteriormente, se contempla un periodo aproximado de seis meses de pruebas sin pasajeros, necesario para verificar el funcionamiento de los trenes, las estaciones, los sistemas de control y los demás componentes de la infraestructura.
Con base en esta programación, el inicio del servicio comercial está previsto para marzo de 2028.
Aunque el cronograma oficial mantiene las fechas previstas para la terminación de los trabajos y el inicio del servicio comercial, hace unas semanas se abrió la posibilidad de que el proyecto adelante sus tiempos. Así lo señaló Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, durante una entrevista con BNamericas, en la que se refirió al desarrollo de la infraestructura y a las expectativas frente a su puesta en operación.
El diplomático explicó que solicitará al consorcio chino encargado de la construcción que incremente los esfuerzos con el propósito de evaluar alternativas que permitan reducir los tiempos pendientes.