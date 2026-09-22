Visa alista nueva tecnología para conectar billeteras colombianas con pagos internacionales

Carlos Zavala, gerente general de Visa para la Región Andina, anunció que la compañía prepara su tecnología para mejorar la interoperabilidad de las billeteras digitales que operan en Colombia, con el objetivo de facilitar los pagos internacionales.
Según explicó, la solución permitirá que los usuarios puedan utilizar diferentes billeteras digitales para realizar pagos en otros países, incluido el uso de códigos QR, como ocurre en mercados como China.
“Venimos implementando una solución que está siendo analizada para Latinoamérica y que ya está lista para Colombia. La idea es realizar algunas implementaciones en Colombia y Ecuador durante 2027”, señaló Zavala.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Zavala también explicó las principales macrotendencias que están marcando la evolución de los medios de pago en América Latina y Colombia, entre ellas la inteligencia artificial, la identidad digital, la tokenización y la interoperabilidad de los nuevos rieles de pago.
“El negocio de la confianza, eso es el pago”, señaló Zavala, al destacar que uno de los principales retos de la industria es fortalecer la seguridad y confianza de los consumidores.
En América Latina, cerca de la mitad de los pagos con tarjeta se realizan en operaciones de tarjeta no presente. En Colombia, por su parte, el pago sin contacto ya representa el 93 % de las transacciones, una de las tasas más altas de la región, alcanzada en un periodo de apenas tres años.
Zavala señaló que la inteligencia artificial ya hace parte del desarrollo de Visa, principalmente en materia de seguridad, pero explicó que el siguiente nivel será el denominado comercio agéntico, en el que agentes de inteligencia artificial podrán participar en procesos de compra.
“En Brasil ya se han hecho pruebas exitosas. En Colombia estamos trabajando para hacer pilotos en 2027”, afirmó.
Otra de las macrotendencias identificadas por Visa es la identidad digital y el fortalecimiento de la confianza en las transacciones. Este aspecto cobra relevancia frente al fraude, que representa alrededor de US$40.000 millones en operaciones fraudulentas, según las cifras mencionadas por Zavala.
La tokenización también hace parte de esta transformación. El ejecutivo señaló que este es todavía un reto pendiente para Colombia, aunque Visa ya cuenta con más de 1.000 millones de tokens en América Latina.
A esto se suma Click to Pay, que, según Zavala, representa “la siguiente experiencia” en pagos digitales y busca simplificar el proceso de compra en línea.
El tercer gran eje está relacionado con los nuevos rieles para mover dinero y la posibilidad de ofrecer más opciones a los consumidores. En este punto, Visa trabaja en la interoperabilidad entre diferentes sistemas de pago, especialmente para permitir que una persona pueda seguir utilizando su billetera digital cuando viaje a otros mercados.
“Lo doméstico está bien, pero si este cliente va a Asia-Pacífico, no encuentra una opción para seguir usando esa billetera”, explicó Zavala.
Zavala agregó que la estrategia de Visa hacia los próximos años estará enfocada en ampliar la aceptación dentro del ecosistema de pagos y avanzar en la tokenización, junto con el desarrollo de nuevos rieles e interoperabilidad.
“Tenemos varios países más adelantados, pero creemos que esta adopción será exponencial”, concluyó.