Juan Valdez llega a Canadá y estará disponible en más de 400 puntos de venta; avanza en expansión internacional

Juan Valdez inició su operación comercial en Canadá, como parte de su estrategia de expansión en Norteamérica, con una primera presencia en más de 400 puntos de venta en distintas ciudades de ese país.
La entrada al mercado canadiense se realiza a través de venta minorista, con productos disponibles en las cadenas Maxi y No Frills, de Loblaw Companies; Adonis, de Metro; tiendas independientes y Amazon.ca.
Los productos de la tradicional marca colombiana también estarán en las plataformas de comercio electrónico de los establecimientos participantes.
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La compañía señaló que esta primera etapa será ampliada progresivamente mediante nuevos socios comerciales, con el objetivo de aumentar su presencia en el mercado canadiense.
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Estos son los cafés que venderá Juan Valdez en Canadá
Durante la primera etapa, los consumidores canadienses podrán adquirir Café Molido Tostión Media, Café Molido Tostión Oscura y Café en Grano Espresso.
Los productos están elaborados con café 100 % arábica colombiano, adquirido directamente de fincas cafeteras y con trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.
Posteriormente, la compañía prevé ampliar el portafolio en Canadá con cápsulas de café de porciones individuales en tostión media y oscura.
La marca indicó que continuará trabajando en la expansión de su presencia en el país mediante nuevos aliados del canal minorista.
Juan Valdez amplía su presencia internacional
La llegada a Canadá representa la entrada de Juan Valdez a un nuevo mercado dentro de su estrategia de expansión internacional.
La marca fue creada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como una iniciativa para generar mayor valor alrededor del café colombiano y llevarlo a consumidores de diferentes mercados.
Sebastián Mejía, gerente general de Juan Valdez para Norteamérica, señaló que la estrategia en Canadá parte de la identidad y el origen colombiano de la marca, mientras busca ampliar progresivamente su presencia en el país.
“Canadá es un mercado que estamos muy interesados en desarrollar, empezando por lo que nos define: nuestro origen”, afirmó Mejía.
Actualmente, Juan Valdez representa a más de 550.000 familias cafeteras colombianas y tiene presencia en cinco continentes.
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