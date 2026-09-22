Entrevista | Patria Investments avanza en nuevo parque solar en Santander tras venta de Puerta de Oro; ve oportunidades en negocio de baterías

Patria Investments cerró uno de los acuerdos más importantes del sector energético y de las fuentes de energías renovables con la venta de la planta de Puerta de Oro a Isagen.
Tras la negociación, Pablo Cano, Managing Director de infraestructura en Patria, habló en exclusiva con este medio sobre este proyecto y también de otro activo con el que cuenta la organización: Puertos de Santander, que tiene una ejecución de alrededor de 25 %. A la vez, detalló la coyuntura de las fuentes hidroeléctricas, eólicas y también de baterías.
¿Qué significa la operación con Isagen por la venta del proyecto solar Puerta de Oro?
Es un hito importante para Patria, en particular para Patria Infraestructura, porque es la primera venta de un activo ‘stand alone’ (independiente) que hacemos en Colombia. Aparte de eso, es un caso de éxito, logramos darle la vuelta al activo en un poco más de dos años y tuvimos un proceso de venta, hasta la firma, que no se demoró más de siete meses.
¿A cuántos hogares o personas en Colombia puede beneficiar este proyecto?
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Más o menos, casi 400.000 hogares. Es la capacidad del parque.
¿Desde hace cuánto venían desarrollando negociaciones con Isagen?
El proyecto lo llevamos desarrollando ya casi tres años largos. La decisión de inversión la tomamos realmente a finales de 2023, comienzos de 2024. A partir de ese momento, nos dedicamos 100 % a llevarlo a operación comercial.
Oficialmente llegamos a operación comercial en julio, pero como es un activo tan grande, empezamos a entregar energía desde noviembre de 2025. Eso nos permitió salir a un proceso de venta y llegamos a un acuerdo mutuamente frutífero para Isagen y para nosotros.
¿Qué otro parque tiene Patria en Colombia?
Tenemos otro activo en construcción que se llama Puertos de Santander, son 250 megavatios pico, queda también en Magdalena Medio, pero más al norte, Cimitarra. Ese proyecto lleva una ejecución de alrededor de 25 %. Yo creo que en el futuro vemos más proyectos solares y estamos con la mira en otros proyectos solares. ¿Y por qué solar? Esto simplemente es un tema de tiempo de mercado.
En este momento, Colombia necesita ayuda para garantizar su seguridad energética y realmente, la única tecnología que se puede instalar, cuyo ‘time to market’ (tiempo de comercialización) son menos de 36 meses, es solar.
Lo óptimo para la matriz sería expandir la base térmica, pero tenemos el problema del gas. Segundo, el problema de la disponibilidad de turbinas. El ‘boom’ de inteligencia artificial en EE. UU. y la disponibilidad de gas barato en ese país han llevado a que las filas de espera para turbinas sean de más o menos 10 años. Entonces, eso no funciona para el ‘gap’ (brecha) energético que tenemos, que necesita una velocidad de respuesta de menos de cinco años.
Los proyectos hidroeléctricos son demorados, tanto en su estructuración como en la construcción. Son proyectos de quizás, 20 años, 30 años, para una gran hidro.
En la tecnología eólica en Colombia tenemos un problema de precio. Puede haber problemas de desarrollo y ejecución, como también de conexión. Cuando uno empieza a sacar todas esas tecnologías de la mesa, lo que queda es la solar. Colombia tiene una matriz que es complementaria a la solar, que es la matriz hídrica.
Entonces tiene sentido el desarrollo de solar. Creemos que hay que dar un paso adicional, y no solamente el típico proyecto solar con entrega de energía, sino un mecanismo que le dé más flexibilidad y que siga siendo atractivo en precio para el sistema, que puede ser introducción de baterías. No baterías largas, pero alguna suerte de introducción de baterías que tiene que ser remunerada. Creo que es lo que es lo que más tiene sentido.
Baterías, ¿sería su siguiente movimiento?
Yo creo que sí. Se necesitan un montón de ajustes regulatorios para que eso funcione. Y no solo para nosotros, para el sistema. Definir qué producto es el que se quiere entregar para que se incorporen esas baterías.
La regulación está bien para la incorporación de baterías como una solución de transmisión, pero la incorporación de baterías para dar firmeza, para disponibilidad de energía, todavía no está.
Son cambios regulatorios sencillos, yo creo que tenemos un marco regulatorio robusto. Es simplemente pasar la página y decir: ¿qué producto necesita el sistema y cómo le vamos a remunerar a las baterías ese producto? Y la inversión llega.
¿Entonces no están desarrollando algo concreto en baterías?
Los proyectos los tenemos y les hemos echado números. Tenemos la experiencia de la participación y la estructuración para las subastas de baterías en Brasil. Aquí el tema es que un proyecto solar con baterías puede hacer de todo. Entonces, es qué producto necesitamos para el sistema, qué producto queremos remunerar.
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Hay que definir qué es lo que necesita el sistema y cómo nos van a remunerar por eso. Y no somos los únicos, hay inversión y fondos, incumbentes dispuestos a invertir en esto, aquí lo que estamos solucionando es un ‘gap’ (falta o brecha) de energía que es evidente.
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