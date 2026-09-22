Presupuesto 2027: Gobierno rechaza más de 600 proposiciones de congresistas y podría expedir el proyecto por decreto

El trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 continúa sin acuerdos en el Congreso, ante las diferencias entre los legisladores y el Gobierno sobre las modificaciones al proyecto.
De acuerdo con el senador Carlos Meisel, son más de 600 las proposiciones presentadas por los congresistas que no han sido aceptadas por el Gobierno, situación que mantiene estancada la discusión del presupuesto.
El congresista señaló que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la falta de claridad sobre la eventual Ley Fiscal que prepara el Ejecutivo.
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“Le hemos dicho al Gobierno cuáles son los ejes temáticos, dígannos dónde estarán enfocados esos esfuerzos”, señaló Meisel, quien también pidió explicaciones sobre los recortes que se plantean para algunos departamentos.
El senador agregó que el Congreso todavía no tiene una fecha definida para conocer el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal que prepara el Gobierno, por lo que los legisladores reclaman mayor información antes de avanzar en la discusión del presupuesto.
El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó establecido en $634,9 billones, después de que el Gobierno presentara una nueva propuesta.
Según la estructura planteada por el Ejecutivo, cerca del 62 % de los recursos corresponde a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión.
La discusión de las proposiciones será determinante para definir qué modificaciones podrán incorporarse al texto que debe continuar su trámite en el Congreso.
¿Un presupuesto por decreto?
En caso de que no se logre un acuerdo dentro del Legislativo, el Gobierno podría terminar expidiendo el Presupuesto por decreto. Sin embargo, esta alternativa tendría implicaciones políticas para la relación del Ejecutivo con el Congreso y podría dificultar el trámite de otras iniciativas, entre ellas el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Por ahora, uno de los principales interrogantes de los congresistas es cómo se distribuirá el ajuste fiscal, qué sectores serán priorizados y qué departamentos enfrentarán recortes en los recursos previstos para 2027.
El 25 de septiembre vence el plazo para aprobar el proyecto de Presupuesto 2027 en sus primeros debates. Posteriormente, el Congreso tendrá plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo en segundo debate.
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