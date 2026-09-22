Terrenta busca cofinanciar proyectos inmobiliarios con dos nuevas campañas; apunta a $10.000 millones en 2026

Terrenta, uno de los más recientes actores en el cofinanciamiento (crowdfunding) en Colombia, sigue apoyando el crecimiento de proyectos inmobiliarios y actualmente tiene dos nuevas campañas de financiación colaborativa disponibles en su plataforma.
Estas dos nuevas campañas, busca movilizar en conjunto $1.250 millones para dos empresas. La firma, además, mantiene como meta financiar $10.000 millones durante 2026.
Julio Belalcázar, representante legal y CEO de Terrenta, reveló en entrevista con Valora Analitik que la compañía está evaluando varias empresas y campañas para alcanzar ese objetivo. “Es una meta agresiva, pero creemos que es un objetivo alcanzable”, señaló.
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Las dos campañas corresponden a proyectos del sector inmobiliario y de construcción, segmento en el que Terrenta mantiene actualmente su foco, aunque la compañía también analiza incursionar en otros nichos de financiación.
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Estas son las dos campañas de Terrenta
La primera campaña corresponde a Black Horse Development SAS, empresa con más de 15 años de experiencia en desarrollos de infraestructura, logística y comercio.
La compañía busca financiar con $800 millones un proyecto para remodelar y desarrollar un inmueble de interés cultural ubicado en La Candelaria, en Bogotá, mediante un contrato de largo plazo con la Arquidiócesis de Bogotá.
El proyecto contempla la adecuación de tres pisos para restaurantes, salas de juntas y salas de exhibición. Para los inversionistas, la campaña ofrece una tasa de 16,5 % efectivo anual a tres años, con pagos de capital e intereses cada tres meses, para un total de 12 cuotas.
La segunda campaña corresponde al grupo empresarial OCM, que busca $450 millones de capital de trabajo para un proyecto relacionado con la construcción, remodelación y adecuación de locales para marcas en expansión, como Cruz Verde, OXXO y Corral Gourmet. Esta campaña ofrece una tasa de 17,5 % efectivo anual a 24 meses.
Terrenta prepara mercado secundario para 2027
Además de las nuevas campañas, Terreña trabaja en una segunda etapa de su plataforma, con la creación de un mercado secundario en el que los inversionistas puedan comprar y vender los valores de financiación colaborativa emitidos a través de la plataforma.
Actualmente, quienes invierten reciben un valor de financiación colaborativa que respalda su inversión y queda registrado en el sistema de registro de operaciones de Terrenta.
La posibilidad de negociarlo posteriormente en un mercado secundario está prevista para 2027.
Belalcázar señaló que esta etapa también contempla el desarrollo de crowdfunding de equity, mediante el cual las personas podrían convertirse en propietarias de los proyectos en los que invierten. El ejecutivo indicó que, desde el punto de vista normativo, Terrenta podría tener ese mercado secundario, aunque actualmente ni la plataforma ni Ascenso, de la Bolsa de Valores de Colombia, lo han lanzado.
Así funcionan las garantías para los inversionistas
Terrenta utiliza diferentes mecanismos para respaldar las operaciones. Uno de ellos es un acuerdo con el Fondo Nacional de Garantías, mediante el cual se puede garantizar hasta el 50 % de la deuda o inversión destinada a financiar las empresas.
La plataforma también utiliza garantías reales, dependiendo de las características de cada proyecto.
Entre esas garantías pueden estar las hipotecarias o derechos fiduciarios sobre patrimonios autónomos que tengan inmuebles. El objetivo es contar con un respaldo que pueda ejecutarse ante un eventual incumplimiento de pago.
Belalcázar aclaró que la obligación de pagar los recursos corresponde a las empresas financiadas y no a Terrenta. Sin embargo, la plataforma realiza el acompañamiento y la gestión de cobranza para contribuir a la recuperación de los recursos de los inversionistas en caso de una cesación de pagos.
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