De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras amenazas de grupos criminales: estas son las medidas

La situación de seguridad en Santa Marta escaló este martes 22 de septiembre, con buena parte del comercio cerrado y reportes de intimidaciones contra establecimientos que decidieron abrir sus puertas en medio del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El escenario llevó al presidente Abelardo De la Espriella a anunciar un refuerzo de la presencia militar y policial en la ciudad y su desplazamiento al territorio para encabezar las acciones del Gobierno.
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El anuncio se produce después de un operativo de la Fuerza Pública contra las ACSN que dejó siete integrantes de esa estructura muertos, entre ellos alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de la organización. El Gobierno había anunciado desde el lunes un Consejo de Seguridad en Santa Marta y el presidente afirmó que se desplazaría personalmente para dirigir las operaciones.
De la Espriella ordena reforzar la Fuerza Pública en Santa Marta
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A través de un mensaje publicado este martes, el presidente aseguró que impartió instrucciones para aumentar de inmediato la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta ante las amenazas contra comerciantes, transportadores y ciudadanos: “¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado!”, escribió De la Espriella.
El mandatario señaló que las medidas responden a las amenazas y actos de intimidación atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y aseguró que ya se habían producido capturas relacionadas con esta estructura.
“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, afirmó.
Según el mensaje del presidente, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a otros dos en Riohacha.
La medida ocurre mientras comerciantes de distintos sectores de Santa Marta han optado por cerrar sus establecimientos ante las amenazas relacionadas con el paro armado. Reportes publicados durante la jornada muestran afectaciones en la actividad comercial y en el transporte, mientras las autoridades mantienen controles y operaciones en distintos puntos de la ciudad y del departamento.
El presidente afirmó que la Fuerza Pública tiene la instrucción de proteger a la población y enfrentar a quienes continúen vinculados con actividades criminales: “La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”, señaló.
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De la Espriella también confirmó que estará personalmente en Santa Marta para liderar las acciones de su Gobierno: “Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”, escribió.
El mensaje del presidente también incluyó una advertencia directa a las estructuras criminales: “Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora”. Y agregó: “Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”.