Gobierno De la Espriella anuncia ‘plan de choque en salud’: así impactará a pacientes y EPS

La salud vuelve a estar en el centro de la agenda del Gobierno de Abelardo De la Espriella. Tras el Consejo de Ministros realizado este 21 de septiembre, el presidente anunció la puesta en marcha de un “plan de choque en salud” con el que busca atender a pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes y reducir las barreras que, según las cifras presentadas por el mandatario, siguen afectando el acceso a los servicios.
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El anuncio se produce en uno de los asuntos que más dificultades genera para los usuarios del sistema: las demoras en la entrega de medicamentos, las autorizaciones y la realización de procedimientos. La Superintendencia Nacional de Salud mantiene publicados los reportes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los usuarios, incluido el consolidado correspondiente a enero-julio de 2026.
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Durante su declaración, De la Espriella sostuvo que entre enero y julio de este año se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes, según sus cifras, a unos 5.772 reclamos diarios. El presidente afirmó además que 92 % de esas reclamaciones están relacionadas con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
Con ese panorama como punto de partida, el Gobierno anunció que comenzará una primera fase del plan para identificar a los pacientes que tienen atenciones pendientes, determinar qué necesitan y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente recibieron el servicio.
¿A quiénes busca atender el plan de choque en salud del Gobierno De la Espriella?
De acuerdo con De la Espriella, el cruce de información disponible, el trabajo con los aseguradores y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos permitió identificar 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.
La primera fase contempla pacientes con distintas condiciones de salud, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y salud mental.
También están incluidas mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, además de otras condiciones que, según el Gobierno, hacen parte de esta primera etapa del programa.
El Gobierno plantea una ruta de cuatro pasos: primero, establecer quién es el paciente y cuál es la atención pendiente; segundo, determinar qué medicamento o procedimiento necesita; tercero, identificar quién debe garantizar esa atención y destrabar los recursos necesarios; y cuarto, realizar seguimiento hasta verificar que el servicio se haya materializado: “Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma; la solución tiene que llegar al paciente”, afirmó De la Espriella al explicar el alcance de la estrategia.
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El Gobierno plantea que esta primera fase tenga cobertura nacional y alcance a más de un millón de personas. Según las cifras entregadas por el presidente, el plan contempla más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.
¿Cómo funcionará el mecanismo para financiar las atenciones en salud?
Uno de los componentes centrales del anuncio es la creación de un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, que tendrá 0% de interés y un año de periodo de gracia. Este mecanismo estará destinado exclusivamente a las atenciones incluidas en la primera fase del plan de choque.
La medida busca facilitar los recursos necesarios para que puedan concretarse los servicios pendientes identificados por el Gobierno. Sin embargo, De la Espriella hizo énfasis en que la herramienta no significa que las EPS reciban recursos sin condiciones.
“Esto no es un cheque en blanco para la EPS, no vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, afirmó el presidente. El Gobierno también anunció que los recursos estarán ligados a las atenciones correspondientes al plan y tendrán seguimiento para verificar su utilización.
Para vigilar la ejecución de esta primera fase funcionará una mesa técnica de control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
La Superintendencia tendrá a su cargo el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las EPS y podrá ejercer las acciones correspondientes cuando encuentre incumplimientos, según explicó el presidente: “Este plan de choque no reemplaza las obligaciones de las EPS”, sostuvo el mandatario.
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Con el esquema anunciado, las EPS deberán participar en la identificación y resolución de los casos incluidos en la primera fase, mientras las entidades del Gobierno harán seguimiento al cumplimiento de las atenciones: “Medicamento pendiente, hay que entregarlo; procedimiento pendiente, hay que realizarlo; paciente esperando, hay que atenderlo”, concluyó De la Espriella.