Colombia coordina con EE. UU. su participación en el Escudo de las Américas

El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo una reunión con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para la iniciativa del Escudo de las Américas. En el encuentro participaron el canciller de Colombia, Omar Bula; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
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La reunión permitió preparar la participación de Colombia y definir prioridades para los próximos espacios de trabajo del Escudo de las Américas, con énfasis en seguridad regional, lucha contra el crimen transnacional y nuevas oportunidades de inversión y crecimiento económico.
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“Acabamos de tener una conversación fantástica sobre cómo podemos trabajar juntos en el marco del Escudo de las Américas, tanto en seguridad, migración y asuntos fronterizos como en lo que podemos hacer para llevar prosperidad económica a la región”, afirmó Noem.
La enviada especial también agradeció la fortaleza, el liderazgo y la disposición de Colombia para trabajar con Estados Unidos en favor de una población más próspera y segura.
“Este es un momento en el que podemos construir juntos alrededor de la seguridad y la prosperidad, y avanzar en acciones multilaterales entre los países que integran el Escudo de las Américas”, señaló el vicepresidente Restrepo.
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Colombia se incorporó oficialmente al Escudo de las Américas el pasado 14 de septiembre, una iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, para coordinar a países del continente en la lucha contra el narcotráfico, los cárteles y el crimen organizado transnacional.