Minera de Cobre Quebradona tiene nuevo presidente: Mateo Restrepo Villegas llega con más de 20 años de trayectoria

El proyecto Minera de Cobre Quebradona, ubicado en Jericó, Antioquia, tendrá un cambio en su liderazgo. AngloGold Ashanti anunció el nombramiento de Mateo Restrepo Villegas como nuevo presidente de su subsidiaria Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, en reemplazo de Mauricio Echeverry, quien ocupaba el cargo desde 2022.
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La llegada de Restrepo Villegas se produce en una etapa relevante para el proyecto de cobre, que la compañía presenta como una de las iniciativas de este mineral más avanzadas de Colombia y como una apuesta para que el país tenga una mayor participación en la transición energética global.
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El nuevo presidente cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector minero, asuntos gubernamentales y relacionamiento con inversionistas, de acuerdo con AngloGold Ashanti.
¿Quién es Mateo Restrepo Villegas, nuevo presidente de Quebradona?
Restrepo Villegas llega a la presidencia de Minera de Cobre Quebradona después de ocupar diferentes posiciones directivas relacionadas con minería, empresas y asuntos públicos.
Uno de sus antecedentes más recientes está relacionado con El Zancudo, mina ubicada en Titiribí, Antioquia. Allí se desempeñó como presidente de Zancudo Metals Corp. y lideró el reinicio de las operaciones del proyecto.
También fue presidente de Continental Gold, compañía desde la cual estuvo al frente del desarrollo del proyecto Buriticá, también en Antioquia. Según la información entregada por AngloGold Ashanti, esta iniciativa se convirtió en la primera mina subterránea de gran escala en Colombia.
Su trayectoria incluye además cargos directivos en Prodeco Group, perteneciente a Glencore, así como en Grupo Salinas – Banco Azteca. Otro de los capítulos de su experiencia profesional estuvo en el sector público. Restrepo Villegas trabajó en la Presidencia de la República de Colombia, donde se desempeñó como Consejero para la Recuperación Económica.
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En materia académica, es magíster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School. Con este recorrido, el ejecutivo llega a Quebradona con experiencia tanto en el desarrollo de proyectos mineros como en asuntos gubernamentales y relacionamiento con inversionistas, tres áreas que forman parte de la trayectoria destacada por AngloGold Ashanti al anunciar su designación.
El cambio de presidente también marca el cierre de una etapa de liderazgo para Mauricio Echeverry, quien estuvo al frente de Minera de Cobre Quebradona desde 2022. AngloGold Ashanti agradeció a Echeverry por su gestión y destacó varios de los resultados alcanzados durante estos años.
Entre ellos, la compañía señala la consolidación de la protección jurídica de los activos, el fortalecimiento de la licencia social para operar y la consolidación del modelo de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
Minera de Cobre Quebradona es un proyecto de minería subterránea de cobre localizado en Jericó, Antioquia. La iniciativa es desarrollada por AngloGold Ashanti bajo estándares ambientales, sociales y de innovación, según la descripción entregada por la compañía.
Uno de los elementos que la empresa destaca es que Quebradona se convirtió en la primera empresa del sector minero en Colombia en transformarse en una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
A través de este modelo, la compañía plantea objetivos relacionados con el desarrollo territorial del Suroeste antioqueño, una subregión en la que el proyecto ha generado debate alrededor de la actividad minera y su impacto económico, social y ambiental.
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Para AngloGold Ashanti, el proyecto también tiene una dimensión que trasciende a Antioquia. La compañía considera que el desarrollo de Quebradona podría contribuir a que Colombia participe en la transición energética global, al tiempo que busca diversificar la canasta exportadora y las fuentes de ingresos fiscales del país.