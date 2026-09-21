Oxford Economics modera su proyección de crecimiento económico en Colombia y advierte incertidumbre

La actividad económica en Colombia registró un inesperado repunte durante el mes de julio, alcanzando un incremento del 1,1 % anual (1 % mensual) en el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE).
El resultado superó holgadamente la proyección de Oxford Economics, que anticipaba una variación nula del 0 %, y marcó un importante rebote frente a la caída mensual del -1,3 % mensual observada en junio frente a mayo.
El motor determinante de esta aceleración estuvo en el sector servicios, que registró una expansión del 0,2 % mensual. De acuerdo con Oxford Economics, este dinamismo fue impulsado principalmente por los altos niveles de gasto tanto del gobierno como de los consumidores.
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A pesar de ello, la firma global advirtió que el panorama económico está rodeado de una incertidumbre significativa.
En particular, señaló que, por tercer mes consecutivo, el indicador general muestra una inusual desconexión frente a los componentes sectoriales, los cuales en conjunto sugerirían un modesto avance de apenas 0,1 % mensual en julio.
Mientras los servicios mostraron solidez, otros sectores clave mantuvieron una tendencia contractiva. Por ejemplo, las actividades primarias cayeron un 0,5 % mensual, mientras que la manufactura y la construcción retrocedieron un 0,1 % mensual.
Esta debilidad, de acuerdo con Oxford Economics, responde a la combinación de un peso colombiano fuerte y una demanda de inversión resentida por las elevadas tasas de interés. Adicionalmente, el análisis señala que el terremoto ocurrido en agosto añade un elemento extra de incertidumbre al desempeño de la economía.
Debido a las inconsistencias entre las cifras y la presencia de factores de riesgo externos, Oxford Economics decidió reducir sus pronósticos de crecimiento del PIB. Así para 2026 se espera una expansión del 2,9 % anual (-0,1 pp) y para 2026 de 2,4 % anual (-0,2 pp).
Los analistas fundamentan este ajuste en el impacto de un fenómeno de El Niño muy fuerte y en la expectativa de que los precios del petróleo se mantengan elevados por más tiempo, advirtiendo que los riesgos se inclinan hacia un crecimiento aún más lento.
Moderación y disparidad sectorial
Las lecturas de las entidades financieras complementan la visión de Oxford Economics, coincidiendo en que la economía experimenta una moderación en comparación con el primer semestre del año.
Tras conocer los resultados, el equipo económico de DaviBank señaló que la desaceleración era esperada debido a que se han disipado los impulsos extraordinarios asociados al Mundial de fútbol, el periodo electoral y los picos de gasto público.
David Cubes, economista jefe del Banco de Occidente, contextualizó este desempeño en medio de presiones macroeconómicas como el repunte de la inflación al 6,24% en agosto y un deterioro en las cuentas fiscales que incrementa el riesgo país.
Finalmente, en su análisis, Bancolombia resaltó el impulso del comercio minorista (+5,3 % anual), el cual contrasta con el retroceso de la industria manufacturera (-2,3 % anual) y las caídas prolongadas en alojamiento (-7,4 % anual).
De hecho, la entidad es menos optimista y prevé que el PIB crezca 2,6 % este año, respaldado por servicios y la administración pública, aunque moderado por el impacto del sismo de agosto en sectores como el turismo.
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