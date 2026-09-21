Bruce Mac Master pide al gobierno De la Espriella asegurar recursos reales para la salud en Colombia

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, pidió al Congreso y al Gobierno De la Espriella focalizar los recursos y destinar el dinero que realmente se necesita para la salud en Colombia.
Según el dirigente gremial, existe una coincidencia institucional poco frecuente y valiosa: el Ministerio de Salud ha cuantificado buena parte de las necesidades; el Ministerio de Hacienda debe integrarlas a la realidad fiscal; y el Congreso tiene la responsabilidad de examinarlas y tomar una decisión.
Agregó que, con miras a mejorar la salud en Colombia, el Ministerio de Hacienda tiene una responsabilidad central: conciliar las necesidades del sector con las restricciones fiscales, sin perder de vista el costo de no financiarlas adecuadamente.
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“El Congreso, por su parte, puede contrastar las cifras, pedir explicaciones, establecer prioridades y acompañar al Gobierno en una decisión que haga sostenible la atención”, complementó.
La petición de la ANDI sobre la salud en Colombia
El presidente de la ANDI afirmó que la discusión de las próximas semanas debería concentrarse menos en quién tuvo razón en los debates del pasado y más en cómo hacer bien las cosas ahora.
“Acertar significa conocer con precisión cuánto cuesta financiar la atención en 2027; tomar una decisión técnicamente sustentada sobre la UPC; atender las necesidades de vacunación e infraestructura; y construir una senda ordenada para enfrentar los pasivos y el deterioro acumulado del sistema”, afirmó.
“Por eso, el llamado al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República es concreto: usemos esta discusión para cerrar la brecha entre el diagnóstico y la decisión. Tenemos información técnica, una conciencia más amplia sobre la gravedad del problema y una oportunidad institucional para corregir el rumbo”, complementó.
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Mac Master concluyó que, en cada análisis que se haga del sistema de salud en Colombia, se debe recordar que el Estado tiene “la obligación constitucional de atender a los colombianos y que el sistema, en realidad, no es otra cosa que una inmensa alianza público-privada, quizás la más completa y robusta, mediante la cual responde por sus obligaciones con la sociedad”.