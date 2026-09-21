Thania Vega, exsenadora del Centro Democrático, será la nueva embajadora de Colombia en Perú

La exsenadora del Centro Democrático, Thania Vega de Plazas, será designada como nueva embajadora de Colombia en Perú durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Vega de Plazas es abogada y fue senadora de la República por el Centro Democrático. Su llegada a la representación diplomática en Lima se suma a los nombramientos que el Gobierno ha venido realizando para conformar su cuerpo de embajadores.
La nueva embajadora es esposa del coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas Vega, quien comandó la retoma del Palacio de Justicia tras la toma del edificio por el M-19 en noviembre de 1985.
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Cuando Vega fue electa, Plazas estaba preso en medio del proceso judicial que enfrentaba por las desapariciones ocurridas en ese contexto. Finalmente fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia y en 2018 se lanzó al Senado para heredar la curul de su mujer, pero fracasó en el intento.
Durante su paso por el Congreso, Thania Vega hizo parte de la bancada del Centro Democrático y participó en debates relacionados con seguridad, defensa y asuntos de interés nacional.
El nombramiento deberá surtir los procedimientos correspondientes para que Vega de Plazas asuma formalmente la representación diplomática de Colombia en Perú.