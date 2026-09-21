Presupuesto de Colombia 2027 enfrenta más de 600 preposiciones para ser aprobado

El trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 continúa truncado en el Congreso, ahora concentrado en la revisión de las proposiciones que buscan modificar la distribución de los recursos entre sectores y regiones.
A esta hora, la subcomisión encargada de estudiar estas propuestas se reúne en el Ministerio de Hacienda, en una jornada en la que los congresistas deberán revisar cuáles de las solicitudes cuentan con el aval del Gobierno y cuáles podrían incorporarse al proyecto.
De acuerdo con el senador Carlos Meisel, en el Congreso han sido radicadas 614 proposiciones, a las que se suman otras solicitudes presentadas por ministros y miembros de los equipos de Gobierno ante el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez.
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“Estamos empezando a estudiar y preguntándole al Gobierno cuál tiene aval”, señaló Meisel, quien explicó que el objetivo es revisar las propuestas teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados.
“Entendemos que el presupuesto es finito y tenemos que priorizar”, agregó el congresista.
Según Meisel, la subcomisión deberá avanzar durante esta jornada en la revisión de las proposiciones para entregar un informe al resto de ponentes y coordinadores. Sin embargo, advirtió que el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar y que los tiempos del Congreso son ajustados.
“Esto todavía está crudo y el tiempo nos apremia porque hay que aprobar el presupuesto esta semana”, afirmó.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó establecido en $634,9 billones, después de que el Gobierno presentara una nueva propuesta.
De acuerdo con la estructura presentada por el Gobierno, el presupuesto contempla aproximadamente 62 % para funcionamiento, 24 % para el servicio de la deuda y 14 % para inversión.
El proceso de discusión de las proposiciones será determinante para establecer qué modificaciones podrán incorporarse al texto que deberá continuar su trámite en el Congreso.