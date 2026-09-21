Banco de Bogotá financiará $300.000 millones para parque solar de Patria y Ashmore en Santander

Banco de Bogotá comprometió $300.000 millones para financiar el Parque Solar Puertos de Santander, una iniciativa de generación de energía fotovoltaica ubicada en el municipio de Cimitarra, Santander.
El proyecto es desarrollado por Patria Investments y Ashmore Colombia y busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura energética y a la diversificación de la matriz de generación del país.
La iniciativa contará con una capacidad instalada de 250 megavatios pico (MWp) y una generación estimada superior a 500 gigavatios hora (GWh) anuales, con lo que aportará energía renovable al sistema eléctrico nacional y contribuirá al desarrollo económico y social de la región.
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“En Banco de Bogotá estamos comprometidos con movilizar el capital hacia proyectos que generan crecimiento sostenible, diversifican la matriz energética nacional y contribuyen a construir un futuro más resiliente para todos los colombianos como Puertos de Santander”, indicó Luz Angélica Rubiano, directora de Finanzas Estructuradas del Banco de Bogotá.
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Banco de Bogotá estructuró financiación para el proyecto
Uno de los elementos de la operación fue la estructuración de una solución financiera integral, diseñada para responder a las necesidades específicas del proyecto y permitir el cumplimiento de las condiciones requeridas para alcanzar el cierre financiero.
El Banco de Bogotá señaló que la financiación de este tipo de proyectos hace parte de su participación en iniciativas relacionadas con infraestructura estratégica, sostenibilidad y generación de energía.
La entidad agregó que continuará trabajando en la financiación de proyectos que, de acuerdo con el comunicado, fortalezcan la infraestructura estratégica del país y promuevan la sostenibilidad.