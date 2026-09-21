Fintechs originaron 70% de los créditos respaldados por FGA Fondo de Garantías a julio de 2026

Las fintechs originaron 5,2 millones de las 7,5 millones de operaciones de crédito respaldadas por FGA Fondo de Garantías entre enero y julio de 2026, equivalentes al 70 % del total.
En ese periodo, las operaciones respaldadas por la entidad movilizaron $10 billones y beneficiaron a 3,5 millones de personas.
De las transacciones originadas por fintechs, $3,3 billones correspondieron a créditos respaldados por FGA Fondo de Garantías, cerca de una tercera parte del monto total movilizado por la entidad en los primeros siete meses del año.
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El resultado corresponde a las 40 fintechs que trabajan con FGA Fondo de Garantías.
En términos de las características, el crédito promedio de estas operaciones fue cercano a $600.000, con plazos de hasta seis meses. El comercio concentró el 74 % de los desembolsos garantizados por FGA Fondo de Garantías en alianza con fintechs.
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FGA Fondo de Garantías aumenta operaciones respaldadas
En el total de su operación, FGA Fondo de Garantías respaldó 7,5 millones de créditos entre enero y julio, un aumento de 44 % frente al mismo periodo de 2025. El monto movilizado creció 61 %, desde $6,2 billones hasta $10 billones.
Del total de créditos respaldados durante 2026, 52,9 % fueron otorgados a mujeres, de acuerdo con las cifras de la entidad.
“Las fintechs aportan tecnología, agilidad y cercanía; la garantía aporta confianza para mitigar riesgos de manera sostenible. Cuando esas capacidades se unen, el crédito deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una herramienta real de inclusión”, afirmó Johanna Neira, vicepresidenta de Negocios de FGA Fondo de Garantías.
Otro cambio se observa en la gestión de las garantías. En 2026, 86 % de las operaciones respaldadas por FGA Fondo de Garantías se gestionó digitalmente, lo que permite realizar el proceso sin trámites presenciales ni papeleo y amplía la cobertura del mecanismo a los 32 departamentos del país.