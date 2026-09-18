Actividad económica de Colombia creció 1,11 % en julio, cuatro veces menos que el año pasado

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que muestra el comportamiento de los principales sectores productivos en Colombia, registró un crecimiento anual del 1,11 % en julio de 2026 en su serie original, de acuerdo con el DANE.
La cifra da cuenta de un ritmo de expansión moderado en comparación con el 4,91 % alcanzado el mismo mes el año pasado. El resultado estuvo condicionado por la contracción simultánea en las actividades extractivas e industriales, mientras que el sector servicios compensó el balance.
Y es que las actividades primarias, donde se agrupan el agro y el sector mineroenergético, registraron un decrecimiento anual del 3,72 % aportando una reducción de -0,51 puntos porcentuales (pp) al resultado global.
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Además, el bloque integrado por las industrias manufactureras y la construcción retrocedió un 2,29 % entre 2025 y 2026, con un impacto negativo de -0,28 pp sobre el ISE.
El saldo positivo del mes estuvo empujado por el comportamiento del sector servicios, que se incrementó un 2,59 % anual. La dinámica al interior de las actividades terciarias mostró comportamientos heterogéneos, pues destacaron los servicios públicos y sociales, junto al comercio y los inmuebles, a pesar de la caída en dos ramas.
En detalle, el rubro de administración pública, defensa, educación, salud humana, actividades artísticas y de entretenimiento registró un avance del 4,96 %, siendo el mayor dinamizador al aportar 1,36 pp al indicador total.
Así mismo, el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos creció un 4,23 % (contribución de 0,19 pp), mientras que el grupo de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida aumentó un 1,35 % (aportando 0,27 pp) e incluso las actividades inmobiliarias se expandieron un 2,02 % (contribución de 0,16 pp).
En contraste con la tendencia general del sector, las ramas de información y comunicaciones (-1,96 %) y actividades financieras y de seguros (-0,87 %) anotaron variaciones negativas, restando cada una 0,05 pp al desempeño de la economía en julio.
Finalmente, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el indicador se ubicó en 130,01 puntos, lo que representó un incremento anual del 1,08 % frente al mismo mes de 2025 y una variación positiva del 0,97 % en comparación con junio de 2026.
Así, en el acumulado del año (enero-julio), la economía colombiana registró un crecimiento del 2,62 %.
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