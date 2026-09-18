Megaproyecto eólico de AES Colombia y Ecopetrol entraría en operación en 2029

AES Colombia avanza en una alianza con Ecopetrol para desarrollar un proyecto eólico en La Guajira, mientras mantiene en su portafolio activos de generación hidroeléctrica, como Chivor, y proyectos de energía solar.
En medio de este panorama de generación con distintas fuentes, Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia, habló durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), realizado en Bogotá, sobre los principales planes de la compañía y el desarrollo de sus proyectos.
¿Cómo va el proyecto de energía eólica en La Guajira?
Seguimos avanzando en La Guajira. Nosotros sí estamos absolutamente convencidos de que el país no se puede dar el lujo de no tener La Guajira. Necesitamos más eólica, más sol, más hidro, necesitamos las térmicas, porque la situación es compleja. Hoy en día estamos entrando en un fenómeno de El Niño, en el cual la demanda es mayor que la oferta.
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Pero La Guajira ha sido un reto para muchas empresas que han querido desarrollar. Ha sido un reto tan grande que muchas se han salido. Nosotros somos unos convencidos de que la matriz energética necesita la energía de La Guajira, confiable, competitiva y sostenible.
Estamos desarrollando en AES Colombia más de 1.000 megavatios, y en la primera fase, que tiene transmisión garantizada con la línea Colectora del Grupo de Energía Bogotá (GEB), tenemos 549 megavatios. Estos megavatios los hemos dividido en dos partes. La que va más adelantada es JK1 y JK2, que son 259 megavatios, una inversión cercana a US$500 millones, en eso estamos avanzando en la financiación.
Esperamos terminar el primer semestre del año entrante (2027) más hacia finales de marzo, principios de abril, la financiación para iniciar construcción en ese año. Importante recordar que hace años AES consideró que, dado los retos de La Guajira, era importante tener un socio institucional, y nos unimos con Ecopetrol. Hoy en día, el proyecto es un ‘joint venture’, tenemos 51 %, y Ecopetrol tiene 49 %, y la idea es que, en una categoría de socios iguales, tengamos los mismos derechos.
El clúster completo se llama Jemeiwaa Ka’l. Es de más de 1.000 megavatios y se divide por parques. La primera parte de 549 megavatios, son cuatro parques. Estamos desarrollando el primero y el segundo.
¿Cuándo entraría en operación el clúster?
Estamos completando durante todos estos últimos años el tema de desarrollo, consultas previas, licencia ambiental, todos los permisos. Ya este parque tiene los permisos necesarios para iniciar. Arrancaríamos construcción en el primer semestre y esta dura 24 meses. Entonces, estaría en operación en 2029. Si se desarrollan todos los proyectos, pudiéramos tener más de 1.000 megavatios. La primera etapa es de 259 megavatios.
¿Estos 1.000 megavatios son equivalentes a la energía que consume qué ciudad?
Le doy un ejemplo: el país tiene 22.000 megavatios instalados. Estos 1.000 megavatios son aproximadamente 5 % de la capacidad instalada del país.
¿Tienen plena confianza en que Colectora podría transmitir la energía eléctrica?
Sí, Colectora va avanzado. Ha venido construyendo, son dos tramos. El tramo sur, tengo entendido que ya está cerca de operación comercial. El tramo norte, que es el que nosotros necesitamos, también va avanzado.
¿Es suficiente este plan o se necesitan más?
Necesitamos más. La inversión que se necesita en este momento del sector eléctrico para cerrar esa brecha es mayor. ¿Qué es lo importante de este proyecto? Si este se desarrolla exitosamente, demuestra que en La Guajira se puede construir. Entonces, seguramente vendrán más planes en La Guajira que ayudarán a cerrar esa brecha que tenemos.
¿Hay temáticas relacionadas con conflictividad social y seguridad?
Los temas más importantes en el desarrollo de proyectos en La Guajira son con las comunidades. Nosotros hemos venido trabajando por años. El equipo de AES Colombia está desde 2008 o 2009 trabajando con ellas, siendo cercanos, construyendo. Pero hay temas de institucionalidad que son importantes. Necesitamos presencia institucional de los diferentes estamentos del gobierno.
Es importante reforzar todos esos temas de seguridad, de presencia del Estado, para que todos estos proyectos se puedan desarrollar exitosamente.
Además de este proyecto de energía eólica, ¿con qué otros cuentan?
En Colombia somos dueños de la central hidroeléctrica de Chivor. AES adquirió esta central a finales de los años 90. Es una central que hemos venido haciendo, una inversión de modernización grande. La primera etapa fueron US$120 millones, la terminamos en 2021. Ahora estamos en una segunda etapa de aproximadamente US$110 millones, porque es importante que toda esta central hidroeléctrica tenga la inversión en infraestructura, modernización, sistemas de supervisión, como una central nueva.
Tenemos tres parques eólicos en las instalaciones de Ecopetrol. Le prestamos el servicio alrededor de 110 megavatios, y en el Tolima estamos desarrollando un parque de 120 megavatios solares que también aspiraríamos prontamente a iniciar construcción.
¿Cuándo iniciarían esa construcción en el Tolima?
Todavía no está tan claro, digamos que no va tan avanzado, pero quisiéramos que fuera en 2027.
¿Cómo estará Chivor en medio del fenómeno de El Niño?
La idea con el embalse lleno es usarlo responsablemente de aquí hasta marzo o abril del año entrante (2027), de manera que podamos dar esa tranquilidad de que Chivor da la confiabilidad que el país está esperando.
¿Qué piensa sobre la reforma al cargo por confiabilidad y de las nuevas subastas?
Es importante cualquier mecanismo que atraiga la inversión. El problema de Colombia en este momento es que estamos cortos de energía. Es la primera vez en la historia que entramos en un fenómeno de El Niño con déficit. Siempre hemos entrado con margen y es lo normal. Ya nos pasó en este, no nos puede pasar en el próximo Niño, que llegará en cuatro o cinco años.
Es fundamental que todas esas reformas que se hagan aseguren que va a venir inversión. Si queremos energía competitiva y confiable, necesitamos asegurar inversión y nuevos participantes.
¿Cuáles son las señales para atraer esa inversión?
Estabilidad regulatoria. Cuando usted invierte en infraestructura, no solamente en parques de generación, lo que hace es invertir US$1.000 millones. Los bancos son un gran participante. Tanto los inversionistas como los bancos esperan que, en 15, 20 o 30 años, les devuelvan su inversión. Entonces, lo primero es estabilidad de reglas de juego, de que, si yo invierto con unas reglas de hoy, esté seguro de que permanezcan.
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Porque de resto existe todo: el país necesita energía, necesita crecer, la demanda está ahí. Lo importante es que este gobierno, y sobre todo el ambiente regulatorio, genere esa confianza para que construyamos masivamente proyectos.
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