Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway y su hijo Howard asumirá el cargo

A sus 96 años, Warren Buffett anunció este viernes que dejará la presidencia de Berkshire Hathaway y pasará a ser presidente emérito del conglomerado. Su hijo, Howard G. Buffett, fue elegido como nuevo presidente de la Junta Directiva, mientras que Buffett permanecerá como miembro del consejo y continuará aportando su experiencia y perspectiva a la compañía.
En una carta dirigida a los accionistas, Buffett se despidió de la presidencia de Berkshire Hathaway, compañía a la que está vinculado desde 1965 y que bajo su liderazgo se convirtió en uno de los mayores conglomerados empresariales del mundo. Buffett, quien también dejó la dirección ejecutiva de la compañía, destacó el trabajo de Greg Abel, actual CEO, y aseguró que sus expectativas sobre él fueron superadas.
“Greg dirige la empresa; Howard protegerá su cultura y sus valores”, señaló Buffett en su comunicación a los accionistas, al explicar el papel que tendrán ambos ejecutivos en la nueva estructura de liderazgo.
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Así será la sucesión en Berkshire Hathaway
La llegada de Howard Buffett a la presidencia forma parte del plan de sucesión que Berkshire Hathaway ha desarrollado durante años. Howard es miembro de la Junta Directiva desde 1993 y, según la compañía, su principal responsabilidad será preservar la cultura y los valores que Warren Buffett construyó durante décadas.)
Greg Abel asumió el cargo de CEO de Berkshire Hathaway a comienzos de 2026, después de años como uno de los principales ejecutivos del conglomerado. Abel ingresó a la Junta Directiva en 2018 y previamente estuvo al frente de Berkshire Hathaway Energy.
Por su parte, Howard Buffett ocupa desde 1999 la presidencia y dirección ejecutiva de la Howard G. Buffett Foundation, enfocada en seguridad alimentaria y mitigación de conflictos, y ha participado en las juntas de varias compañías y organizaciones.
Durante los más de 60 años de Buffett en Berkshire, el grupo pasó de ser una empresa textil en dificultades a un conglomerado valorado en alrededor de US$1,1 billones, con negocios en seguros, energía, transporte ferroviario, manufactura, servicios y comercio minorista, además de importantes inversiones en acciones y bonos del Tesoro estadounidense.
Con su paso a presidente emérito, Buffett se retira de la conducción formal de Berkshire, pero seguirá vinculado a la compañía como miembro de su Junta Directiva.
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