Gobierno De la Espriella explica por qué los taxis deberán tener planilla gratis para circular en varios municipios

El Ministerio de Transporte definió nuevas condiciones temporales para la operación de taxis en los municipios afectados por el terremoto ocurrido en agosto de 2026.
La medida quedó establecida mediante una resolución que reglamenta la expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) en los territorios incluidos en el Decreto 1424 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco de la emergencia.
La disposición busca mantener mecanismos de seguimiento sobre los vehículos de servicio público que circulan en las zonas afectadas, al tiempo que establece condiciones especiales para los transportadores mientras permanezcan las circunstancias asociadas a la emergencia.
Taxis deberán continuar utilizando la PUVO en las zonas afectadas
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De acuerdo con la nueva regulación, los conductores de taxi que realicen los desplazamientos contemplados en la medida deberán continuar utilizando la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO).
La principal modificación está relacionada con las condiciones para su expedición. Durante el periodo de vigencia de la disposición, los transportadores podrán obtener este documento de manera gratuita. Además, no se establecerá un límite respecto al número de viajes que podrán efectuar bajo este mecanismo.
La decisión permite que los recorridos autorizados continúen contando con un instrumento de identificación y control, sin que la expedición de la planilla represente un costo adicional para los propietarios o conductores de los vehículos.
El Ministerio de Transporte señaló que la aplicación temporal de esta medida permitirá hacer seguimiento a los movimientos de los vehículos de servicio público mientras se mantienen las condiciones derivadas de la emergencia.
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La medida tendrá una vigencia máxima de seis meses
La regulación establece que estas condiciones especiales podrán mantenerse durante un periodo máximo de seis meses. Sin embargo, su aplicación podrá finalizar antes si desaparecen las circunstancias que motivaron su implementación.
Por esta razón, la vigencia de la medida estará relacionada con la evolución de la emergencia y con las condiciones que llevaron al Gobierno a establecer este mecanismo excepcional para los municipios afectados.
La resolución, además, delimita su aplicación a los territorios cobijados por el Decreto 1424 del 17 de septiembre de 2026. Esto significa que las condiciones especiales no se extienden automáticamente a todos los municipios del país.
¿Qué pasa con los taxis que operan en el resto de Colombia?
Para los departamentos y municipios que no están incluidos en las zonas cobijadas por la emergencia, se mantienen las disposiciones generales vigentes.
En estos territorios continúa aplicándose el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, mediante el cual se permite la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la PUVO.
Por lo tanto, los taxis que operen fuera de las áreas incluidas en la emergencia podrán continuar realizando este tipo de recorridos bajo las condiciones previstas en dicha norma.