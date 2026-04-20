Taxistas dejan de lado la guerra a las apps de transporte: las cifras que muestran el cambio en el mercado

Durante años, la relación entre taxistas y las apps de transporte en Colombia estuvo marcada por el choque. Desde la entrada de plataformas como Uber, DiDi o InDriver al mercado local, el gremio tradicional respondió con desconfianza, protestas y paros en varias ciudades del país, al considerar que competían en condiciones desiguales y amenazaban su sustento.
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Durante mucho tiempo, la discusión giró alrededor de restricciones, sanciones y la posibilidad de sacar estas plataformas del mercado.
Pero la realidad del consumo terminó moviendo el tablero. Con el paso de los años, millones de usuarios incorporaron estas aplicaciones a su vida cotidiana, no solo por facilidad de acceso, sino por disponibilidad, trazabilidad y rapidez.
Ese cambio en el comportamiento de la demanda terminó empujando una transformación que hoy también alcanza al gremio que antes se oponía con más fuerza: cada vez más taxistas están aprovechando estas plataformas para conseguir más servicios, ampliar su alcance y generar ingresos adicionales.
Ese giro ya empieza a verse en cifras. Durante el Congreso Alianza In Futuro Digital 2030 algunas plataformas entregaron cifras que evidencian el cambio que se ha generado. Uber reporta que hoy tiene más de 100.000 arrendadores activos y más de 30.000 conductores de taxi generando ingresos en Colombia, con cobertura sobre más del 60 % de la población.
La meta de la compañía, según la información entregada, es casi duplicar esa base y convertirse por primera vez en su historia en el país en una plataforma verdaderamente nacional.
El cambio no es menor. Lo que antes se veía como una disputa entre el transporte tradicional y el digital hoy empieza a tomar forma de convivencia operativa. En lugar de quedar por fuera de la transformación tecnológica, una parte del gremio taxista está encontrando en estas aplicaciones una vía para sostener su actividad en un mercado cada vez más competido.
En paralelo, inDrive también muestra señales de ese proceso. La plataforma asegura que cuenta con 300.000 conductores activos en Colombia y que el 20 % de quienes generan ingresos a través de su aplicación son taxistas, un dato que refleja la creciente integración entre el servicio tradicional y las herramientas digitales.
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La lectura de fondo es clara: la tensión no ha desaparecido del todo, pero el mercado está imponiendo una dinámica más pragmática. En un entorno donde el usuario ya se acostumbró a pedir transporte desde el celular, aparecer en la aplicación dejó de ser para muchos taxistas una renuncia y se convirtió en una estrategia comercial.
Crecimiento de las apps de transporte en Colombia
La expansión territorial de estas plataformas también explica parte del fenómeno. Uber busca aumentar su presencia nacional y anunció su expansión a los 32 departamentos de Colombia, ampliando su cobertura de 22 a más de 1.000 municipios. La expansión llega con tres servicios disponibles para todos los colombianos: Uber Economy, Uber Taxi y Uber Moto.
Mientras tanto, inDrive ya reporta operaciones con impacto en más de 40 ciudades y 24 departamentos del país, con foco en ciudades intermedias y zonas apartadas.
Ese punto es relevante porque el debate sobre apps de transporte en Colombia históricamente se concentró en grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas en municipios intermedios y regiones con menor oferta formal de movilidad ha ampliado su papel dentro de la economía local, tanto para usuarios como para conductores.
Otro de los elementos que ha favorecido esta transición es la percepción de seguridad. InDrive cita un estudio de percepción sobre movilidad urbana, realizado en alianza con Cifras y Conceptos, según el cual el 55 % de los ciudadanos confía en la tecnología como motor principal de su protección.
Las plataformas han fortalecido herramientas como validación de identidad, monitoreo, biometría, botones de emergencia y registro del trayecto. En el caso de inDrive, la compañía destaca que integra más de 25 funciones de protección y validación biométrica.
Para el usuario, esto aporta trazabilidad; para el conductor, representa un respaldo adicional en un servicio que durante años operó con menores niveles de seguimiento digital. Esa combinación ayuda a explicar por qué el ecosistema se volvió más atractivo incluso para actores que inicialmente se resistían a él.
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La incorporación de taxistas a las aplicaciones no solo modifica la dinámica del transporte, sino que también tiene implicaciones empresariales y laborales. Aumenta la competencia, presiona una mejora en el servicio y abre nuevas rutas de monetización para conductores que dependen de cada carrera como fuente de sustento.