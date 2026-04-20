Lo que debe revisar antes de confiar en alguien para arrendarle un inmueble o hacer un negocio  

Cerrar un negocio, arrendarle un inmueble inmueble o contratar a alguien suele partir de un elemento intangible: la confianza. Sin embargo, en un contexto donde las transacciones digitales crecen y las decisiones se toman cada vez más rápido, confiar sin verificar se ha convertido en uno de los principales riesgos financieros y legales para los colombianos.
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Las cifras evidencian que el problema va en aumento. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante 2025 se registraron 603 denuncias y 3.565 consultas relacionadas con prácticas financieras ilegales, además de 11 medidas administrativas por captación ilegal de recursos.
Este escenario se vuelve más complejo si se considera que el 82,8 % de las operaciones del sistema bancario ya se realiza por canales no presenciales, lo que amplía la exposición a fraudes digitales.
A esto se suman alertas constantes por suplantación de identidad y falsas ofertas laborales. Según el Ministerio del Trabajo, este tipo de engaños puede superar los 100 casos mensuales, mientras que la Fiscalía ha advertido sobre nuevas modalidades que utilizan información biométrica para abrir cuentas, solicitar créditos o realizar operaciones sin autorización.
El aumento de estas prácticas responde, en gran parte, a decisiones que se toman con información incompleta o bajo presión. Una cédula enviada por chat, una recomendación de un conocido o un acuerdo cerrado con afán pueden derivar en pérdidas económicas o problemas legales de alto impacto.
Santiago Montoya, CEO de la compañía tecnológica AUCO, advierte que el error más común sigue siendo la falta de verificación rigurosa antes de tomar decisiones clave como arrendar un inmueble o hacer un negocio.
“Muchas personas creen que con ver una cédula o hacer una búsqueda rápida ya hicieron la tarea. El problema es que, cuando hay patrimonio, empleo o dinero de por medio, decidir con información a medias puede salir muy caro”, explica el experto
Este cambio en el comportamiento del fraude tiene implicaciones directas para el entorno empresarial, especialmente en pequeñas y medianas empresas, así como en relaciones comerciales entre particulares.
Las verificaciones que pueden evitar pérdidas al arrendar un inmueble o hacer negocios
Frente a este panorama, el experto recomiendan adoptar una serie de validaciones básicas antes de cerrar cualquier acuerdo, ya sea un arriendo, una contratación o un negocio.
El primer paso es confirmar la identidad de la persona. Aunque parece evidente, sigue siendo una de las fallas más frecuentes. Documentos incompletos, imágenes de baja calidad o información reenviada por terceros no garantizan que la persona sea quien dice ser. Este punto es crítico si se tiene en cuenta el aumento de casos de suplantación.
En segundo lugar, es clave revisar si existen procesos o registros asociados a la persona. Esto no implica asumir culpabilidad, sino entender el contexto. “Puede haber homónimos, procesos que no tienen relación con la decisión que se está evaluando o registros que exigen contexto”, señala Montoya, quien insiste en la importancia de analizar la información antes de tomar decisiones.
Un tercer aspecto es consultar antecedentes administrativos. En Colombia, entidades como la Procuraduría permiten verificar información disciplinaria, fiscal y contractual. Estos datos pueden ser determinantes cuando se trata de relaciones que implican manejo de recursos o responsabilidades legales.
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Adicionalmente, revisar el rastro en fuentes abiertas también puede aportar señales relevantes. Aunque no toda la información disponible en internet es concluyente, sí puede evidenciar patrones, conflictos recurrentes o inconsistencias que ameriten una revisión más profunda.
Finalmente, uno de los puntos más críticos ocurre al cierre del acuerdo. Es fundamental confirmar quién firma, en qué calidad actúa y qué respaldo queda de la operación. La falta de claridad en este momento es una de las principales causas de disputas posteriores.