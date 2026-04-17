Así puede ahorrarse hasta $2.000 por galón de gasolina en Colombia

El precio de la gasolina en Colombia volvió a subir en abril y encendió nuevamente las alarmas en hogares y empresas. Con un galón que ya supera los $15.000 en las principales ciudades, cada ajuste empieza a sentirse de forma directa en el bolsillo, pero también en la operación de sectores clave como el transporte, donde el combustible es uno de los principales costos.
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Debido al alto costo, conductores particulares y dueños de grandes flotas empresariales están replanteando hábitos, ajustando operaciones y explorando soluciones que permitan mitigar el efecto de un precio que, tras dos meses de alivio, volvió a tomar una senda alcista.
El incremento aplicado desde el 1 de abril por el Gobierno de Gustavo Petro implicó un aumento promedio de $375 por galón frente a marzo. Así, el precio promedio en 13 ciudades principales pasó de $15.073,54 a $15.448,85, consolidando un cambio de tendencia que vuelve a presionar los costos en toda la cadena productiva.
Para sectores como el transporte de carga, el alza en la gasolina no es un dato menor. Desde 2022, el combustible acumula incrementos cercanos al 74 %, según cifras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que ha obligado a las empresas a buscar soluciones más sofisticadas para mantener su rentabilidad.
El reto es estructural: el combustible representa entre el 35 % y el 45 % de los costos operativos de una flota, de acuerdo con la ANDI. Esto significa que cualquier variación en el precio impacta de forma inmediata los márgenes del negocio, obligando a las compañías a optimizar cada litro consumido.
La alternativa para ahorrar más del 10 % en gasolina
Ante este escenario, el sector ha comenzado a adoptar herramientas tecnológicas que permiten reducir el consumo de combustible en más del 10 %. No se trata únicamente de ahorrar, sino de tener control sobre variables internas que antes eran invisibles.
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Hoy, soluciones basadas en sensores en tiempo real, monitoreo de ralentí y cámaras con inteligencia artificial permiten a las empresas identificar desperdicios de gasolina que históricamente pasaban desapercibidos.
De acuerdo con Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ZONAR, compañía que desarrolló este tipo de ecosistemas tecnológicos, el comportamiento del conductor es uno de los factores más determinantes en el consumo.
“Se estima que hasta el 40 % del gasto en gasolina depende directamente de los hábitos de manejo, por ello, en una flota de 20 vehículos de larga distancia, corregir prácticas de conducción y tiempos de motor encendido sin movimiento puede representar ahorros de millones de pesos mensuales”
El sistema desarrollado por ZONAR integra diferentes componentes que convierten la información técnica en decisiones operativas. Uno de los pilares es el sensor de combustible conectado a una plataforma digital, que permite monitorear en tiempo real el nivel del tanque.
Este seguimiento continuo no solo mide el consumo, sino que también facilita detectar fugas o extracciones no autorizadas, validar cada abastecimiento y garantizar una trazabilidad completa del uso de gasolina en cada vehículo.
A esto se suma el monitoreo de ralentí, una funcionalidad que identifica cuánto tiempo permanece un motor encendido sin que el vehículo esté en movimiento.
Este “gasto silencioso” puede llegar a consumir hasta 5 litros por hora, por lo que su control permite establecer políticas claras de apagado y generar alertas para los conductores.
Finalmente, el ecosistema incorpora cámaras con inteligencia artificial y visión computarizada que analizan el comportamiento del conductor. Variables como aceleraciones bruscas, frenadas, excesos de velocidad o distracciones al volante son procesadas en tiempo real para corregir hábitos que impactan directamente el consumo.
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“Corregir estos patrones tiene un impacto directo sobre la eficiencia térmica del motor, ya que al mantener una marcha fluida y evitar las fluctuaciones de velocidad, el vehículo opera en sus rangos de mayor eficiencia”, explica Ocampo