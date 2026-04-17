Vivienda en Bogotá desde $170 millones: así puede acceder a estas opciones 

En un mercado inmobiliario en el que el arriendo se convirtió en la opción predominante para la mayoría de los hogares, el interés por acceder a vivienda propia no desaparece, sino que se vuelve más selectivo.
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En Bogotá, donde siete de cada diez búsquedas están enfocadas en renta, comienzan a surgir oportunidades de compra con precios desde los $170 millones que llaman la atención de quienes buscan entrar al mercado en condiciones más competitivas.
Este contraste entre una demanda dominada por el arriendo y la aparición de alternativas de compra más accesibles refleja una transformación profunda en las decisiones financieras de los ciudadanos. Mientras muchos optan por mantener flexibilidad mediante el alquiler, otros permanecen atentos a ventanas de oportunidad que les permitan adquirir vivienda con menor presión económica inicial.
Bogotá concentra cerca del 28 % del interés nacional en proyectos inmobiliarios, consolidándose como el principal termómetro del sector en Colombia. Sin embargo, el comportamiento del usuario evidencia un cambio estructural: el 71 % de las búsquedas está orientado al arriendo, frente a un 29 % que aún considera la compra como opción viable .
Este contexto explica por qué opciones de vivienda desde niveles cercanos a los $170 millones —principalmente en proyectos en desarrollo o ubicaciones emergentes— generan expectativa.
No se trata solo del precio, sino de la posibilidad de acceder al mercado en un momento en que las condiciones de financiación, el costo del crédito y la incertidumbre económica han elevado las barreras de entrada.
Además, el rango de precios más buscado para compra en la ciudad se ubica desde los $300 millones para inmuebles entre 50 y 70 metros cuadrados, lo que evidencia una brecha entre la oferta más económica y la demanda efectiva.
Esto sugiere que, aunque existen alternativas más baratas, no siempre coinciden con las características que priorizan los compradores.
El cambio en la dinámica del mercado también está ligado a un perfil de usuario más informado. Hoy, quienes buscan vivienda analizan con mayor detalle factores como la ubicación, la proyección de valorización y los costos asociados a la propiedad.
“Hoy vemos un usuario mucho más informado y estratégico, que prioriza el equilibrio entre ubicación, precio y proyección de valorización”, afirmó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz .
En este entorno, el arriendo no solo domina por tendencia, sino por conveniencia. Factores como las tasas de interés, el encarecimiento del crédito hipotecario y los costos adicionales —administración, impuestos y mantenimiento— han llevado a muchos hogares a posponer la compra, privilegiando liquidez y flexibilidad.
Oportunidad para comprar vivienda a precios competitivos
Aun así, el mercado continúa generando espacios para quienes buscan invertir o adquirir vivienda. Eventos como el Open Day Bogotá reunirán más de 200 proyectos con precios desde $175 millones en distintas regiones y desde $280 millones en la capital, facilitando la comparación de opciones y el acceso a asesoría especializada.
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“El principal objetivo del Open Day es brindar una experiencia presencial donde los interesados puedan evaluar múltiples oportunidades en un solo lugar”, explicó Posada .
Para quienes consideran dar el paso hacia la compra, los expertos recomiendan evaluar cuidadosamente la capacidad de endeudamiento, analizar la ubicación con enfoque en valorización futura y comparar múltiples alternativas antes de tomar una decisión.
El evento se llevará a cabo el sábado 18 de abril en el Hotel Sonesta Bogotá. Los asistentes podrán comparar opciones en la capital, la Sabana y ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y el Eje Cafetero.
La jornada será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con entrada gratuita y está dirigida a compradores e inversionistas, con beneficios exclusivos y asesoría especializada para facilitar decisiones informadas.