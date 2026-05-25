Honda apunta a liderar la movilidad en Colombia: “queremos ser la marca número uno en satisfacción de los clientes”

Keisuke Tsuruzono, presidente de Honda Suramérica, habló con Valora Analitik en el cierre de la Feria 2 Ruedas en Medellín, sobre la estrategia con la que la compañía busca fortalecer su liderazgo global, acelerar su crecimiento en mercados clave como Colombia y avanzar en el desarrollo de tecnologías de nueva generación que combinen sostenibilidad, seguridad vial y una mejor experiencia para los usuarios.
En esta entrevista, el directivo destaca la relevancia del mercado colombiano dentro de la región y el papel que jugarán la innovación, la electrificación y las alianzas estratégicas para consolidar el futuro de la marca.
Honda es hoy uno de los referentes mundiales en motocicletas ¿Cómo ve la posición actual de la compañía en el mercado global?
Honda mantiene actualmente la posición como el fabricante de motocicletas más grande del mundo. En 2025 alcanzamos ventas anuales cercanas a los 22 millones de unidades y una participación global de mercado de alrededor del 40 %.
Ese mismo año logramos además una producción acumulada de 500 millones de motocicletas, un hito que refleja la solidez de nuestro negocio y, sobre todo, la confianza que millones de clientes han depositado en la marca a lo largo de los años.
¿Cuál es la estrategia global de Honda hacia 2030?
Nuestro objetivo es incrementar la participación global de mercado del 40 % al 50 % para 2030. Para alcanzar esta meta, Honda continuará enfocándose en maximizar la satisfacción de los clientes y fortalecer su competitividad en todos los mercados donde opera.
Al mismo tiempo, seguiremos impulsando iniciativas relacionadas con la protección ambiental y la seguridad vial, aspectos que consideramos fundamentales para el crecimiento sostenible de la compañía en el largo plazo.
¿Qué papel juega Colombia dentro de esa estrategia regional?
Colombia es uno de los mercados más importantes de Suramérica, solo por detrás de Brasil. Es un país con un gran potencial de crecimiento y con una fuerte cultura alrededor de la motocicleta como herramienta de movilidad y desarrollo económico.
Por eso, nuestro objetivo es convertirnos en la marca número uno en satisfacción de los clientes en Colombia. Creemos que al ofrecer una mejor experiencia y productos de alta calidad podremos fortalecer aún más nuestra posición en el mercado y consolidar un liderazgo sostenible.
¿Qué acciones específicas implementará Honda para alcanzar ese objetivo en Colombia?
Trabajaremos de manera muy cercana con nuestro socio local, Fanalca, fortaleciendo la colaboración en áreas clave como ventas, financiamiento, producción y abastecimiento.
Más que enfocarnos únicamente en la expansión del negocio, nuestra prioridad será mejorar continuamente la experiencia de los clientes. Para ello mantendremos inversiones constantes y un acompañamiento permanente que nos permita responder mejor a sus necesidades y expectativas.
La tecnología es un factor cada vez más determinante en la industria ¿Cuál es la visión de Honda en este frente?
En Honda buscamos crear valor a largo plazo y no simplemente competir por resultados de corto plazo. Esa filosofía se traduce en inversiones permanentes para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible, el desempeño ambiental y las tecnologías de seguridad.
También estamos desarrollando nuevas tecnologías para motores y soluciones de electrificación que permitan ofrecer productos confiables y duraderos, capaces de responder a las necesidades de movilidad de las próximas décadas.
¿Cómo está abordando Honda la electrificación y las tecnologías de nueva generación?
Estamos avanzando de manera decidida en el desarrollo de motocicletas eléctricas y nuevas tecnologías para la movilidad del futuro. Sin embargo, consideramos que la innovación debe mantener un equilibrio adecuado entre desempeño ambiental, seguridad vial y la experiencia de conducción.
La capacidad de integrar estos tres elementos es uno de los pilares fundamentales de Honda y una de nuestras principales fortalezas competitivas a nivel global.
¿Qué tan importantes son las alianzas estratégicas para el futuro de la compañía?
Son fundamentales. Honda no puede alcanzar sola todos sus objetivos. Por eso valoramos enormemente las alianzas que hemos construido con socios como Fanalca que son esenciales.
Trabajando de manera conjunta, compartiendo conocimiento y fortaleciendo nuestras capacidades, estamos convencidos de que podremos impulsar un crecimiento sostenible y generar un mayor valor para los clientes y para el mercado colombiano en los próximos años.