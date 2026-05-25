Nueva marca de motos aterriza en Colombia: Revolucionará el mercado con atractiva apuesta innovadora

El mercado de motocicletas en Colombia continúa en expansión y se consolida como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro de la movilidad urbana. En este contexto, distintas compañías buscan fortalecer su presencia mediante el desarrollo de nuevos modelos y la incorporación de tecnologías enfocadas en sostenibilidad y eficiencia energética. Ese es el caso de VIDA powered by Hero, la línea de vehículos eléctricos con la que Hero pretende ampliar su participación en América Latina y reforzar su apuesta por la movilidad limpia.
La llegada oficial de esta plataforma convierte a Colombia en el primer país de la región en recibir el portafolio eléctrico de la marca. Según explicó la compañía, la decisión responde al crecimiento sostenido que ha registrado el mercado nacional de motocicletas, así como al aumento en el interés de los consumidores por alternativas de transporte con menores emisiones contaminantes.
Motos eléctricas buscan abrirse espacio en Colombia
De acuerdo con Hero, la plataforma VIDA fue diseñada para responder a las necesidades de movilidad urbana en ciudades con altos niveles de congestión vehicular. La propuesta integra motocicletas eléctricas, conectividad y soluciones orientadas a reducir costos operativos para los usuarios.
Entre los primeros modelos que llegarán al mercado colombiano se encuentra la VX2, enfocada en desplazamientos urbanos diarios, y la Dirt-E K3, una motocicleta dirigida a niños y jóvenes, creada para ofrecer experiencias de conducción eléctrica en espacios controlados.
Mónica Delgado Barreneche, CEO de Hero Motos Colombia, afirmó que la estrategia de la compañía apunta a desarrollar alternativas de transporte acordes con las nuevas dinámicas de movilidad en las ciudades. Según indicó, el propósito es integrar diseño, tecnología y eficiencia energética en vehículos accesibles para el consumidor colombiano.
El avance de la movilidad eléctrica también ha sido analizado por medios internacionales como The New York Times, que recientemente ha destacado el crecimiento de las tecnologías limpias en América Latina como respuesta a la necesidad de disminuir emisiones contaminantes y enfrentar los problemas de congestión urbana. El diario además ha señalado que la consolidación del sector dependerá de factores como la expansión de la infraestructura de carga, los incentivos tributarios y la reducción de costos para los usuarios.
En Colombia, las motocicletas eléctricas todavía representan una porción reducida del mercado total. Sin embargo, el segmento ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsado por beneficios tributarios, menores costos de mantenimiento y la reducción de gastos relacionados con combustibles.
A esto se suma la disminución de ruido y la eliminación de emisiones locales contaminantes, aspectos que han comenzado a tomar relevancia en ciudades con problemas de calidad del aire y altos niveles de tráfico.
Por su parte, David Aponte, director de mercadeo de Hero Motos Colombia, aseguró que la compañía busca posicionarse como un actor relevante en el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible en la región. Según explicó, la estrategia contempla ampliar progresivamente el portafolio eléctrico y avanzar en tecnologías que permitan mantener precios competitivos sin afectar el desempeño ni la autonomía de los vehículos.