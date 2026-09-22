Presupuesto 2027: hay acuerdo de Gobierno y Congreso para reducir recursos de la JEP y aprobar el proyecto esta semana

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 entra en una nueva etapa de discusión en el Congreso, con una propuesta que busca modificar la distribución de los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La novedad de este martes 22 de septiembre es que, según Carlos Meisel, integrante de la subcomisión técnica encargada de estudiar las proposiciones, existe un consenso entre congresistas para reducir en $100.000 millones los recursos de funcionamiento de esa jurisdicción.
Lea también: De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras amenazas de grupos criminales: estas son las medidas
Meisel señaló que la ponencia sobre el proyecto fue anunciada este martes y que el debate en las comisiones económicas está previsto para este miércoles. Según el congresista, la intención es que la discusión avance en las comisiones y no termine con la expedición del presupuesto mediante decreto.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“Hay un gran consenso en la reducción de la JEP y eso hay que anunciárselo al país con claridad y poder distribuir esa plática que muchos consideramos que se puede usar mejor en otro tipo de inversiones de Colombia”, afirmó Meisel.
El planteamiento ocurre en medio de la discusión sobre la distribución interna del PGN 2027, cuyo monto de $634,9 billones ya fue aprobado por las comisiones económicas.
¿Qué pasaría con los $100.000 millones que salen de la JEP?
Aunque la propuesta original plantea trasladar los $100.000 millones desde el presupuesto de funcionamiento de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura, el destino definitivo de esos recursos todavía no está cerrado.
Precisamente, Meisel evitó confirmar que todo el dinero vaya a la justicia ordinaria cuando fue consultado sobre ese punto y anticipó que podría haber cambios durante la discusión de la ponencia. Meisel agregó que dentro de las alternativas que se están estudiando aparecen recursos para deporte y para la Rama Judicial, mientras la subcomisión continúa revisando cómo distribuir las partidas disponibles.
“En deportes se van a asignar unos recursos, se van a asignar unos recursos a la rama y, digamos, estamos en esos estudios de dónde se pueden seguir distribuyendo”, explicó.
Por ahora, por tanto, no está definido que los $100.000 millones terminen íntegramente en el Consejo Superior de la Judicatura. La destinación hace parte de la discusión que deberá continuar en las comisiones económicas.
La iniciativa para reducir los recursos de la JEP fue presentada inicialmente por el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien radicó dos proposiciones dentro del trámite del Presupuesto 2027.
Puede interesarle leer: Gobierno De la Espriella anuncia ‘plan de choque en salud’: así beneficiará a pacientes y EPS
“Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la nación 2027 en el sector justicia, solicitando se le reduzca en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100.000 millones al Consejo Superior de la Judicatura para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial”, afirmó Gómez.
El senador ha argumentado que la justicia ordinaria enfrenta un rezago importante y que el traslado permitiría ampliar su capacidad para atender los procesos pendientes. Gómez ha señalado una cifra cercana a 2,2 millones de procesos como parte de sus argumentos para defender la propuesta.
La discusión también cuenta con el respaldo público del presidente Abelardo De la Espriella, quien manifestó su apoyo a la propuesta presentada por Gómez Martínez. El mandatario respondió a la iniciativa en redes sociales con la expresión: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”
“Hoy le podemos decir al país que hay una ponencia y que esto lo más probable es que salga mañana de las comisiones económicas”, concluyó Meisel.