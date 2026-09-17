De la Espriella respalda propuesta para trasladar $100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, respaldó públicamente la propuesta del senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, para trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura.
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La propuesta fue presentada en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo monto de $634,9 billones ya fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso como parte de la primera etapa del debate.
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Gómez planteó que los $100.000 millones sean destinados a la creación de nuevos despachos judiciales o a la formalización de encargos dentro de la planta de la Rama Judicial. El senador señaló que la iniciativa busca atender el rezago que, según sus declaraciones, enfrenta la justicia ordinaria.
La posición del mandatario se conoció después de que Enrique Gómez hiciera pública la iniciativa. De la Espriella respondió en sus redes sociales con el mensaje: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, expresión con la que manifestó su respaldo a la propuesta.
Gómez explicó que fueron radicadas dos proposiciones para modificar la distribución de los recursos del sector Justicia dentro del proyecto de presupuesto de 2027: “Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la nación 2027 en el sector justicia, solicitando se le reduzca en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100.000 millones al Consejo Superior de la Judicatura para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial”, afirmó el senador.
El congresista sostuvo que la transferencia permitiría aumentar la capacidad de la justicia ordinaria para atender los procesos que permanecen pendientes. También cuestionó los resultados de la JEP y planteó que los recursos deberían concentrarse en fortalecer la Rama Judicial.
Gómez afirmó, además, que la justicia ordinaria enfrenta cerca de 2,2 millones de procesos, cifra que utilizó como argumento para defender la necesidad de ampliar su capacidad institucional. Sus cuestionamientos sobre el desempeño y el costo de la JEP corresponden a su posición política sobre la jurisdicción y no constituyen, por sí mismos, una evaluación oficial de sus resultados.
Presupuesto de 2027 ya tiene un monto aprobado
La propuesta llega cuando el Congreso avanza en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron un monto de $634,9 billones, que corresponde al techo general del proyecto presentado por el Gobierno.
El proyecto contempla recursos para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. De acuerdo con la información divulgada por el Senado, el presupuesto incluye $155,4 billones para el servicio de la deuda y $87 billones para inversión, mientras que los gastos de funcionamiento alcanzan $392,6 billones.
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La aprobación del monto no significa que la distribución definitiva de todos los recursos haya quedado cerrada. Después de establecer el techo presupuestal, las comisiones terceras y cuartas deben avanzar en la discusión de las asignaciones correspondientes a los diferentes sectores y entidades.
Precisamente en esta etapa es donde pueden plantearse modificaciones como la propuesta de Gómez para trasladar recursos entre entidades del sector Justicia.
Aunque De la Espriella manifestó su respaldo público, la propuesta no queda aprobada automáticamente por esa declaración. Su incorporación al Presupuesto General de la Nación depende del trámite legislativo y de las decisiones que adopten las comisiones y posteriormente las plenarias del Congreso.