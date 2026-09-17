Relevante | Colombia Fintech anuncia $4,3 billones de sus miembros para fondear empresas y jalonar crecimiento

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, reveló al cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026 que esta industria “en los próximos 12 meses, van a hacer materialmente inversiones por al menos $4,3 billones para fondear sus operaciones, para financiar la innovación tecnológica en Colombia”.
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El anuncio fue hecho tras la presentación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien dijo que el mercado de capitales y, en especial, los fondos de pensiones, deben ser los protagonistas del crecimiento empresarial para que el país logre crecer al 6 %.
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Restrepo le pidió al nuevo superintendente financiero, Pablo Rivas, ejecutar una desregulación del sector financiero y del sector fintech para apuntalar su crecimiento. El funcionario dijo: “Hagamos un esfuerzo en la regulación para pagos digitales y que hagamos un esfuerzo de disminuir el uso del efectivo en este país”.
Además, enfatizó en que “aquí todos los actores que administran ahorro de la Nación deben convertirlo en inversión. El camino fácil no debe ser invertir en TES. Proyectos hay, necesitamos gestores de proyectos para lograrlo”.
Esta inversión se ejecutará en el plazo de un año para fortalecer las operaciones de las empresas del sector, ampliar su cobertura y profundizar la inclusión financiera de millones de personas.
“Este anuncio representa el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de 360 empresas afiliadas a Colombia Fintech. Como gremio, estamos convencidos del potencial que tiene este país para transformar las finanzas e impulsar el acceso financiero en el país”, concluyó el presidente ejecutivo de Colombia Fintech.