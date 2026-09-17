Olímpica dispara utilidades en el primer semestre y acelera expansión: anuncia novedades en precios y aperturas

La competencia por el bolsillo de los colombianos sigue marcando la estrategia de las grandes cadenas de retail. En un escenario en el que los hogares todavía miran con cuidado cuánto destinan a alimentos, productos para el hogar y cuidado personal, Olímpica cerró el primer semestre de 2026 con ingresos operacionales de $3,4 billones y una utilidad neta que creció 10,3 % frente al mismo periodo anterior.
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El resultado se dio mientras la compañía ha continuado ampliando su presencia física en el país. En lo corrido de 2026 ha abierto cuatro nuevos puntos de venta y llegó a 403 tiendas, distribuidas en 117 municipios y 21 departamentos, con cerca de 430.000 metros cuadrados de área comercial.
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La expansión ocurre en paralelo con una estrategia enfocada en precios, marcas propias, productos frescos y eficiencia operativa. La empresa también aumentó el número de referencias incluidas en su programa Precios Rojos, que pasó a 1.547 artículos, y llevó su portafolio de marcas propias a 811 productos.
Olímpica aumentó sus ganancias por encima de la inflación
Uno de los datos que más destaca en los resultados es el comportamiento de la utilidad neta. Olímpica reportó un crecimiento de 10,3 % en su utilidad neta después de impuestos durante el primer semestre de 2026. La compañía compara ese resultado con una inflación interanual de 6,14 % a junio, lo que representa una diferencia superior a cuatro puntos porcentuales.
Los márgenes también mostraron avances. El margen Ebitda se ubicó en 8,5 %, mientras que el margen operacional alcanzó 4,9 % durante el periodo. La empresa atribuyó el desempeño a una combinación de disciplina financiera y una propuesta comercial basada en precios bajos, productos perecederos y marcas propias, en un entorno que calificó como exigente por el incremento de los costos operativos y las altas tasas de interés.
José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, explicó que la estrategia busca diferenciarse mediante el surtido de productos frescos y una política de precios apoyada en las marcas propias y en el programa Precios Rojos: “En un ambiente complicado, nuestro propósito se ha centrado en una propuesta de valor diferenciada en variedad y profundidad de perecederos, con precios muy económicos”, afirmó Carbonell.
Así va la apertura de tiendas Olímpica en Colombia
La expansión física es otro de los elementos centrales de la estrategia de Olímpica. Con las cuatro aperturas realizadas durante 2026, la compañía alcanzó 403 establecimientos y cerca de 430.000 metros cuadrados de área comercial. Su operación está distribuida en 117 municipios de 21 departamentos.
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La cifra supone una ampliación de su cobertura justo cuando el negocio minorista enfrenta el reto de atraer consumidores sensibles a los precios y, al mismo tiempo, defender sus márgenes.
En ese escenario, la compañía está combinando la apertura de establecimientos con inversiones en tecnología para mejorar la operación de las tiendas. Durante el semestre instaló 45 nuevas cajas de autopago, con lo que llegó a un total de 70. Además, lanzó “Oli”, un asistente personalizado de compra basado en inteligencia artificial generativa. Según la compañía, ambas iniciativas buscan mejorar la experiencia del cliente y aumentar la productividad.
Asimismo, la empresa lanzó 49 nuevos productos de marca propia durante el primer semestre, con referencias en alimentos, cuidado personal y productos para el hogar. Con esas incorporaciones, el portafolio llegó a 811 productos de marca propia.
La apuesta por las marcas propias tiene además un componente de producción nacional. Olímpica reportó que el 100 % de sus marcas propias de textiles, Dakota y Style son elaboradas por productores locales.
En frutas y verduras también existe una fuerte participación de proveedores nacionales: 94 % de las compras de estos productos se realiza a proveedores colombianos, según las cifras entregadas por la compañía.
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Asimismo, Olímpica informó que 186 almacenes y centros de distribución cuentan actualmente con sistemas de energía solar fotovoltaica. La compañía señala que se trata de la red más amplia de este tipo en el retail colombiano. Además, cinco establecimientos obtuvieron la certificación ISO 50001 de Icontec, relacionada con sistemas de gestión de la eficiencia energética.