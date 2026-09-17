Entrevista | RappiPay apunta a duplicar sus clientes y llegar a 1,5 millones en 2027; acelera apuesta por crédito

RappiPay proyecta cerrar 2026 con cerca de 850.000 clientes y apunta a llegar a 1,5 millones en 2027, entre personas y comerciantes. Actualmente, la compañía supera los 700.000 clientes y suma entre 30.000 y 35.000 nuevos usuarios al mes.
En entrevista con Valora Analitik, Paolo Di Marco, CEO de RappiPay, explicó que el crecimiento de la compañía no se concentra únicamente en captar nuevos clientes, sino en ampliar la relación financiera con quienes ya utilizan sus productos.
“Nosotros pasamos el crecimiento de la compañía en los últimos dos meses de 2X. Hoy tenemos un poco más de 700.000 clientes”, señaló Di Marco y agregó que la estrategia busca aumentar tanto el número de clientes como la cantidad de productos que utilizan.
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RappiPay ya supera las 420.000 tarjetas de crédito, con unas 20.000 nuevas tarjetas al mes, mientras RappiCuenta cuenta con más de 550.000 cuentas de ahorro. A esto se suma el negocio de seguros, que supera las 40.000 pólizas después de un año de operación.
Otro de los focos a los que apuntan es la profundización. Entre 50 % y 60 % de la base tiene dos o más productos: “No solamente es tener número de clientes, sino productos y clientes que usan mis productos”, afirmó el CEO de RappiPay.
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RappiPay acelera su negocio de crédito
La expansión de la base de clientes está acompañada por un crecimiento del negocio de financiamiento. RappiPay ya administra una cartera de créditos cercana a $1,1 billones, mientras que Rappi Préstamos, uno de los productos más recientes, se acerca a $200.000 millones.
En el segmento de comercios, RappiPay ya tiene relación con unos 10.000 comercios de Rappi, entre restaurantes y farmacias.
Los desembolsos mensuales de los productos de crédito se ubican entre $35.000 millones y $45.000 millones. El crédito de consumo para personas lleva alrededor de un año en el mercado, mientras que el financiamiento para comercios tiene entre cinco y seis meses de operación.
Además, RappiPay utiliza esquemas de crédito preaprobado para mantener financiación disponible para los usuarios cuando la necesiten.
“Lo hacemos además sobre nuestra base de clientes, tanto de cuentas como de tarjetas. Son clientes que conocemos y que lo complementan muy bien el valor que le estamos dando”, explicó.
La compañía también registra un crecimiento de sus recursos de ahorro. La captación en cuentas se acerca a $450.000 millones, de los cuales cerca de 25 % está en Bóvedas y alrededor de 50 % en Bolsillos. El restante corresponde principalmente a recursos disponibles en las cuentas.
Clientes jóvenes, entre las apuestas de RappiPay
Otro de los segmentos en los que RappiPay identifica oportunidades de crecimiento está entre los 18 y 35 años. Entre 40 % y 45 % de las nuevas cuentas de ahorro corresponden a personas menores de 25 años.
La compañía busca aprovechar esa llegada para ampliar el acceso de estos usuarios a productos diferentes al ahorro, especialmente financiamiento y medios de pago. El objetivo, según Di Marco, es hacerlo acompañado de herramientas que permitan un uso responsable del crédito.
“El reto es cómo empezamos a darle acceso no solamente a ahorro y buena rentabilidad, sino también a financiamiento. Y cómo lo hacemos de una vez responsable”, explicó.
En esa línea, RappiPay espera seguir ampliando su oferta de productos para este segmento. Di Marco señaló que la compañía quiere “ganarse un espacio” entre los jóvenes no solamente con productos de ahorro, sino también con financiamiento y medios de pago, y anticipó nuevos anuncios en esa materia.
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