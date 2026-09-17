Bancolombia, Davivienda y GNB Sudameris se consolidan en el ‘top’ 3 de los bancos con mayores ganancias en Colombia

Al julio de 2026, la estructura de liderazgo entre las entidades financieras más grandes del país se mantuvo firme luego de haber registrado cambios históricos el mes anterior, cuando el Banco GNB Sudameris, del grupo Gilinski, clasificó a tercer lugar del podio por utilidades.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, los establecimientos bancarios que operan en el país acumularon de manera conjunta utilidades por $10,12 billones al séptimo mes del año, impulsando el desempeño general de los establecimientos de crédito.
Las cinco entidades con mejores resultados acumularon la mayor parte de las ganancias del ejercicio. Solo Bancolombia, que mantuvo el primer lugar, registró $4,73 billones en utilidades, lo que representa un aumento de 24,2 % frente a los $3,81 billones reportados en julio de 2025.
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El banco Davivienda se consolidó en la segunda posición al alcanzar $1,44 billones, con un crecimiento anual del 70,4 % en comparación con los $847.912 millones del año previo.
Banco GNB Sudameris, por su parte, reafirmó su ascenso al tercer puesto al sumar $781.434 millones, lo que significó un aumento interanual de 154,8 % respecto a los $306.666 millones reportados 12 meses atrás.
En el cuarto lugar se ubicó el Banco de Bogotá con utilidades de $743.677 millones, reflejando una variación del 2,8 % frente a los $723.412 millones alcanzados al año anterior. Citibank cerró el top 5 con $571.681 millones en ganancias, mostrando un incremento del 34,8 % en relación con los $424.004 millones obtenidos a julio de 2025.
Cinco entidades dispararon sus ganancias más de 200 %
Más allá de los puestos de cima, cinco entidades bancarias destacaron por crecimientos extraordinarios en sus ejercicios anuales al superar la barrera del 200 % de incremento en sus utilidades.
Banco Santander lideró los crecimientos exponenciales con un salto de 288,8 %, al pasar de $22.609 millones a julio de 2025 a $87.919 millones en el mismo mes de 2026.
Del mismo modo, el Banco Popular registró un repunte de 275,4 %, alcanzando $33.250 millones frente a los $8.857 millones obtenidos un año antes. BBVA Colombia también tuvo un incremento de 231,1 %, elevando sus utilidades de $171.398 millones a $567.648 millones.
Por su parte, Banco Serfinanza logró un crecimiento del 229,7 %, cerrando el mes con $7.574 millones en contraste con los $2.297 millones previos. Finandina completó este grupo con una variación del 212,8 %, al alcanzar $28.934 millones frente a los $9.249 millones del periodo anterior.
Entidades en pérdidas sumaron un nuevo miembro
De la lista de 29 entidades bancarias monitoreadas por el organismo supervisor, cuatro bancos se mantuvieron en pérdidas a julio de 2026.
Pichincha registró el saldo negativo más elevado con $82.332 millones, aunque logró amortiguar la cifra frente a los -$94.122 millones de julio de 2025, de hecho, una reducción del 12,5 % en el saldo en rojo.
Bancoomeva, por su parte, reportó pérdidas por $18.629 millones, mejorando respecto a los -$53.377 millones vistos en el mismo mes del año pasado (-65,10 %) y Lulo Bank presentó un resultado de -$17.204 millones, recortando sus pérdidas un 53,65 % en comparación con los -$37.121 millones de 2025.
Itaú, que en junio mostró ganancias por $36.954 millones, pasó a terreno negativo con una pérdida de $448.846 millones. Además, se convirtió en la excepción del grupo al revertir el resultado del año anterior, cuando ganó $32.507 millones.
Roxana Zamorano, CFO de Itaú Colombia, explicó acerca de los resultados del banco que en julio tuvieron un impacto aproximado de $505.000 millones netos de impuestos, asociado principalmente a costos de reestructuración y al desarme de coberturas derivados de su transformación estratégica. «Estos efectos son extraordinarios y no recurrentes, por lo que no reflejan el desempeño recurrente del negocio. Excluyendo dichos impactos, la utilidad recurrente acumulada a julio fue de $102.000 millones».
La ejecutiva explicó que la transformación estratégica de Itaú Colombia está orientada a fortalecer el foco del banco en el segmento de persona jurídica, así como de sus Filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá.
«Este resultado se enmarca en un proceso de transformación estratégica que busca consolidar una operación más eficiente, enfocada y sostenible en el mediano plazo», dijo, al tiempo que destacó que el Banco mantiene niveles adecuados de solvencia y liquidez por encima de los mínimos regulatorios, lo que respalda la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de sus obligaciones y la atención de sus clientes.
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