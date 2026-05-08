RappiPay entra al negocio de crédito empresarial con préstamos a comercios que están en Rappi; así funcionará

RappiPay anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito digital dirigida a comercios y empresas que venden dentro de Rappi en Colombia, en medio de las dificultades de acceso a financiamiento formal para pequeños negocios en el país.
El nuevo producto, denominado “RappiPréstamos Aliados”, estará disponible para los más de 35.000 comercios que operan dentro del ecosistema de Rappi y funcionará con una oferta de crédito preaprobada basada en el historial transaccional y el comportamiento de ventas de cada negocio dentro de la plataforma.
Los créditos tendrán montos entre $1,8 millones y $61,3 millones, con plazos de hasta 24 meses y tasas desde 17,4 % efectivo anual. Según explicó la compañía, el desembolso será 100 % digital y podrá realizarse en cuestión de minutos.
Uno de los elementos centrales del modelo será el mecanismo de pago. Las cuotas del crédito se descontarán automáticamente a partir de un porcentaje de las ventas que generen los comercios dentro de Rappi, buscando que las obligaciones financieras se ajusten al flujo de caja de cada negocio.
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Nueva línea de negocio de RappiPay
Con este lanzamiento, RappiPay amplía su operación más allá de productos de pagos y cuentas digitales y entra al negocio de financiamiento productivo para comercios y pequeñas empresas.
La compañía indicó que actualmente más del 10 % de los negocios que venden dentro de Rappi ya utilizan algún producto financiero de RappiPay, reflejando una mayor integración entre comercio digital y servicios financieros dentro de la plataforma.
“Desde RappiPay analizamos principalmente la información transaccional y el comportamiento de los comercios dentro del ecosistema Rappi, lo que nos permite entender con mayor precisión sus necesidades de financiamiento”, señaló Paolo Di Marco, CEO de RappiPay.
La fintech proyecta alcanzar a más de 24.000 comercios con esta nueva línea de préstamos.
Brecha de acceso a crédito para pequeños negocios
El lanzamiento se da en un contexto en el que el acceso al crédito formal sigue siendo limitado para las microempresas en Colombia.
De acuerdo con cifras citadas por la compañía, cerca del 16 % de las microempresas accede a crédito formal, mientras que datos de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera ubican esa cifra en 14,8 %.