RappiPay lanza su cuenta para empresas: ¿cómo funciona y qué beneficios ofrece?

RappiPay anunció el lanzamiento de la RappiCuenta Empresas, una herramienta financiera diseñada para que las compañías puedan administrar sus recursos, pagos y cobros de forma digital.
En ese sentido, este nuevo producto se podrá abrir desde el portal de RappiPay, sin necesidad de trámites físicos.
Para el registro, la empresa debe:
- Completar un formulario en línea.
- Cargar documentos como el RUT actualizado, el certificado de existencia y representación legal, y estados financieros recientes.
- Validar la identidad a través de la aplicación de Rappi, escaneando el documento de identidad, tomando una fotografía y creando una contraseña segura.
Esta apertura digital permite que incluso pequeñas y medianas empresas accedan rápidamente a una solución bancaria diseñada para sus necesidades.
Funcionalidades para empresas
Rappi ha incorporado una serie de herramientas que permiten a las empresas gestionar sus finanzas:
- Usuarios y permisos: se pueden asignar roles y niveles de acceso personalizados dentro del equipo, reforzando la seguridad y el control interno.
- Pagos y dispersión de nómina: el portal permite realizar pagos a proveedores y transferencias masivas para el pago de nóminas, optimizando tiempos y evitando errores manuales.
- Transferencias nacionales gratuitas: incluye transferencias ilimitadas y sin costo entre cuentas RappiPay, así como 300 transacciones ACH gratuitas al mes, permitiendo movimientos rápidos y sin sobrecostos.
- Link PSE para recaudos: las empresas pueden generar links personalizados para recibir pagos desde cualquier banco, una opción ideal para ventas, servicios y cobros recurrentes.
Bóvedas empresariales
Una de las innovaciones de la RappiCuenta Empresas son las bóvedas empresariales, donde las compañías pueden rentabilizar el dinero que no está en uso inmediato.
Estas bóvedas ofrecen tasas que varían según el plazo:
- 1 día: 3 % E.A.
- 7 días: 5 % E.A.
- 30 días: 7 % E.A.
- 60 días: 8 % E.A.
- 90 días: 8,15 % E.A.
- 180 días: 8,25 % E.A.
El sistema incluye un simulador de rentabilidad para proyectar los beneficios y la posibilidad de realizar retiros anticipados con una tasa del 0,1 % E.A.
Seguridad y control
La RappiCuenta Empresas incorpora autenticación segura para los usuarios autorizados y análisis en tiempo real de las transacciones, con algoritmos que detectan movimientos sospechosos y previenen fraudes.
Además, permite establecer límites diarios y activar un control dual, que requiere la aprobación de pagos por parte de más de un usuario, evitando riesgos internos y fortaleciendo la gobernanza financiera.
Beneficios adicionales
Finalmente, estos son algunos beneficios adicionales que ofrece la RappiCuenta para empresas:
- Costo cero en la administración del portal.
- Atención personalizada 24/7 a través de un Business Banker.
- Compras por PSE para el pago directo de impuestos, servicios públicos y seguridad social desde la misma cuenta.
- Procesos simplificados que eliminan filas, papeleo y tiempos de espera.