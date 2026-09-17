Colombia alista tres subastas de energía para reforzar estabilidad del sistema: fechas estimadas y planes

En el sector eléctrico se están alistando medidas para fortalecer la capacidad del sistema. Fuentes cercanas a entidades regulatorias señalaron que se están adelantando tres subastas. Dichos procesos se implementarían como respuesta a la brecha entre oferta y consumo de energía que se proyecta en el sector.
El objetivo es que los proyectos tengan incentivos, es decir, que las iniciativas tengan remuneraciones, con la finalidad de enfrentar dicha coyuntura.
Con el objetivo de avanzar en el plan, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió una circular en la cual le solicitó a los actores del mercado información sobre la energía disponible en el sistema. La pretensión es que disminuya el desbalance que existe entre oferta y demanda.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Este proceso sería progresivo y gradual. La primera subasta para contrarrestar las brechas mencionadas iría en 2027-2028, que sería la subasta administrada. Luego vendría la subasta de reconfiguración de compra entre 2029 y 2030. La tercera iniciativa sería para 2030 y 2031 y esta giraría en torno a subasta de expansión. Es decir, entre todos los proyectos irían hasta 2031.
Según lo señalaron las fuentes, esto no solo está dirigido a proyectos con una fuente de energía específica, sino a todos los tipos de generación.
Reforma al cargo por confiabilidad
De otro lado, la CREG también alista una reforma al cargo por confiabilidad, con el fin de dar mejores señales para que la energía está disponible en Colombia en cualquier momento que se necesite.
Por lo anterior, la entidad está capturando información y también recopilando comentarios, con el fin de que este sistema se modernice y que tenga confiabilidad, según lo mencionaron las fuentes. Finalmente, una de las posibles tendencias es que entren al sistema nuevas tecnologías que lo respalden.
—