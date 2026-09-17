Vicepresidente Restrepo anuncia "Milagro Week" en Asia: se sumarán a Europa y América Latina

En el marco del Latam Fintech Market de Colombia Fintech, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció que el Gobierno Nacional llevará a cabo más ediciones de las que se denominan las «Milagro Week».
La primera de ellas se llevará a cabo en los próximos días en Nueva York en donde se harán reuniones con fondos de inversión, inversionistas, calificadoras de riesgo y entidades financieras.
Y, añadió, que el Gobierno De la Espriella realizará esas mismas sesiones de promoción de la inversión en el país en Asia, Europa y América Latina.
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Sin dar más detalles, el funcionario dijo que se harán estas incursiones en dichos mercados para buscar la atracción de inversión buscando como fin que Colombia pueda tener una tasa de crecimiento del 6 % para ponerse a tono con naciones como España y Corea del Sur.
El plan de De La Espriella con las ‘Milagro Week’
La iniciativa de ‘Milagro Week’, anunciada por Restrepo desde hace unas semanas, será presidida por el Vicepresidente junto con el canciller y busca atraer inversión al país y generar empleo a nivel nacional.
«Uno de los elementos más importantes de la visita que yo presidiré, porque iré de la mano del canciller, es la realización de la Colombia Miracle Week, para atraer inversión a nuestro país y generar oportunidades de empleo a nivel nacional», explicó el funcionario hace unos días.
Además, dijo que, en el caso de EE. UU., la agenda estará orientada a atraer inversión hacia sectores estratégicos para el país, entre ellos infraestructura, energía, entretenimiento, turismo y agroindustria.