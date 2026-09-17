Ecopetrol confirma cómo quedaron los nuevos comités de su Junta Directiva: estos son sus integrantes

La renovación de la Junta Directiva de Ecopetrol ya tiene un segundo capítulo. Después de que el 15 de septiembre fue elegida la nueva Junta Directiva para completar el periodo institucional 2025-2029 y de que Carlos Augusto Suárez Rojas fuera escogido como presidente del órgano, la petrolera definió cómo quedarán conformados los seis comités que respaldan las decisiones de la Junta.
Le puede interesar: Relevante | Carlos Suárez, estratega de Abelardo de La Espriella, es nuevo presidente de Junta Directiva de Ecopetrol
La decisión fue adoptada este jueves 17 de septiembre y deja a Carlos Augusto Suárez Rojas como presidente de la Junta y del Comité de Compensación, Nominación y Cultura, mientras que Claudia Margarita Lafaurie Taboada, también nueva integrante del órgano directivo, será vicepresidenta de la Junta y presidirá el Comité de Tecnología e Innovación.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La nueva distribución resulta relevante porque estos comités acompañan el trabajo de la Junta en asuntos relacionados con auditoría y riesgos, negocios, gobierno corporativo, sostenibilidad, remuneración, nominaciones, cultura, transformación territorial, seguridad, salud en el trabajo, tecnología e innovación.
La compañía tiene una Junta Directiva de nueve miembros. De los actuales integrantes, seis llegaron al órgano el 15 de septiembre de 2026 y tres permanecen de la composición anterior: Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee y César Eduardo Loza Arenas.
Así quedó el Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol
Uno de los órganos de apoyo con mayor relevancia para el gobierno corporativo de Ecopetrol es el Comité de Auditoría y Riesgos. La presidencia quedó en manos de Ricardo Rodríguez Yee y estará acompañado por José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Luis Felipe Henao Cardona y Carlos Augusto Suárez Rojas.
La presencia de este comité resulta particularmente importante para una compañía del tamaño de Ecopetrol, dado que su función está relacionada con asuntos de auditoría y gestión de riesgos dentro de la estructura de gobierno corporativo. Suárez, por su parte, tendrá participación simultánea en este comité y en el de Compensación, Nominación y Cultura, además de ejercer la presidencia de la Junta.
Comité de Negocios: así quedó integrado
El Comité de Negocios estará presidido por José Camilo Manzur Jattin. Junto a él estarán Ricardo Rodríguez Yee, Claudia Margarita Lafaurie Taboada, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y César Eduardo Loza Arenas. Este comité reúne a integrantes que representan tanto a los nuevos miembros de la Junta como a quienes permanecen del periodo anterior.
En el caso de Lafaurie, además de ocupar la Vicepresidencia de la Junta, tendrá participación en este comité y presidirá el de Tecnología e Innovación.
Gobierno corporativo y sostenibilidad
Otro de los comités definidos es el de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, cuya presidencia quedó en manos de Luis Felipe Henao Cardona. Lo integran además José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y Jorge Alberto Jaller Jaramillo.
Puede interesarle: Ecopetrol tendrá plan de austeridad para optimizar recursos tras administración de Roa
Henao fue precisamente quien venía ejerciendo como presidente de la Junta y ahora continuará dentro del máximo órgano de administración, aunque con una nueva distribución de responsabilidades. Ecopetrol agradeció en su información oficial su gestión al frente de la Junta y destacó su liderazgo y compromiso durante ese periodo.
Carlos Suárez también presidirá el comité de nominaciones
Además de encabezar la Junta Directiva, Carlos Augusto Suárez Rojas presidirá el Comité de Compensación, Nominación y Cultura. Este comité estará integrado por Betzy Patricia Martínez Zapatero, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y Ludmila del Carmen Vergara Rosales, además de Suárez como presidente.
La composición significa que Suárez tendrá una participación directa en uno de los espacios de la Junta relacionados con compensación, nominaciones y cultura organizacional.
Su llegada a la presidencia de la Junta se produjo apenas dos días después de su elección como integrante del órgano directivo. Ecopetrol registra a Suárez como miembro independiente desde el 15 de septiembre de 2026.
Suárez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y fundador de Estrategia&Poder. Su participación en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella también ha sido reportada públicamente, mientras que la propia Ecopetrol confirmó su elección como miembro independiente de la Junta.
Transformación territorial y HSE
La nueva estructura también contempla un Comité de Transformación Territorial y HSE, sigla utilizada para referirse a asuntos relacionados con salud, seguridad y medio ambiente. La presidencia de este comité estará a cargo de Betzy Patricia Martínez Zapatero. La acompañarán Claudia Margarita Lafaurie Taboada, José Camilo Manzur Jattin, Luis Felipe Henao Cardona y César Eduardo Loza Arenas.
La participación de integrantes nuevos y antiguos vuelve a aparecer en este comité, reflejando la combinación entre la renovación aprobada esta semana y la continuidad de algunos miembros de la Junta.
Lea también: Graford Santamaría llega a la vicepresidencia comercial y de mercadeo de Ecopetrol
Tecnología e innovación, bajo la presidencia de Claudia Lafaurie
El sexto comité definido por la Junta es el de Tecnología e Innovación, que será presidido por Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Además de Lafaurie, estarán Carlos Augusto Suárez Rojas, Ricardo Rodríguez Yee, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y César Eduardo Loza Arenas.