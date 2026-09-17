Relevante | Carlos Suárez, estratega de Abelardo de La Espriella, es nuevo presidente de Junta Directiva de Ecopetrol

Carlos Augusto Suárez Rojas, quien fue estratega y asesor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue elegido este jueves como nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Suárez había sido elegido el pasado 15 de septiembre como uno de los seis nuevos integrantes de la Junta Directiva de la petrolera, durante una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La elección de este jueves se produjo luego de la renovación del órgano directivo.
El nuevo presidente de la Junta es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de gerencia pública y control fiscal, además de formación en Derecho Constitucional y Penal en la Universidad de Salamanca. Es fundador y CEO de la firma Estrategia&Poder y ha desarrollado su trayectoria en comunicación estratégica, gestión de crisis y consultoría política.
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Suárez tuvo un papel central en la campaña que llevó a De la Espriella a la Presidencia de Colombia en 2026. Tras la llegada del nuevo Gobierno, había manifestado que no asumiría un cargo público, aunque posteriormente fue incluido en la lista de candidatos presentada por el Ministerio de Hacienda para renovar la Junta de Ecopetrol.
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