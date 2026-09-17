De la Espriella confirma $65.000 millones para vía clave de La Guajira

El estado de las vías puede marcar la diferencia entre que un productor logre sacar su cosecha al mercado o tenga que enfrentar mayores costos y tiempos de transporte. En zonas rurales de La Guajira, esa dificultad también puede afectar el acceso a servicios básicos y la conexión con los centros urbanos. Por eso, uno de los anuncios centrales del Gobierno De la Espriella durante su primera jornada territorial en el departamento está relacionado con una carretera que lleva años siendo reclamada por las comunidades.
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El presidente Abelardo De La Espriella anunció $65.000 millones para iniciar la primera unidad funcional del proyecto vial que conecta San Juan del Cesar con el corregimiento de Caracolí, en el sur de La Guajira. El anuncio se produjo durante la agenda que el mandatario adelanta este 17 de septiembre en el departamento, como parte de la estrategia denominada “El Milagro de las Regiones”.
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Durante la jornada, De La Espriella sostuvo reuniones con autoridades locales y anunció proyectos relacionados con servicios públicos, infraestructura, salud y educación. Entre ellos, destacó la intervención de la vía hacia Caracolí, a la que vinculó directamente con la actividad productiva del departamento.
“De nada sirve decirle al campesino que produzca si luego no tiene vías por las cuales sacar sus productos, sacar su cosecha”, afirmó el presidente al explicar el motivo del proyecto.
Detalles de los anuncio de De la Espriella en La Guajira
La conexión entre San Juan del Cesar y Caracolí tiene aproximadamente 39 kilómetros. Registros sobre el estado de esta carretera muestran que las condiciones del trayecto han generado dificultades para el transporte de personas y productos desde el corregimiento hacia el casco urbano.
Un recorrido documentado sobre la vía encontró que los vehículos pueden tardar alrededor de dos horas para cubrir los 39 kilómetros, debido a las condiciones del terreno. La ruta también es utilizada por comunidades dedicadas a actividades agrícolas y por personas que necesitan desplazarse hacia San Juan del Cesar para acceder a servicios.
El problema tiene además una dimensión económica. Caracolí es una zona con actividad agrícola y sus habitantes dependen de la conexión terrestre para transportar productos y movilizarse hacia otros puntos del departamento.
El compromiso anunciado por De La Espriella consiste en iniciar la primera unidad funcional del proyecto con una inversión de $65.000 millones. Durante su intervención, el mandatario señaló que el proyecto vial ya se encuentra en fase 3 y que el Gobierno asumirá el compromiso de poner en marcha esa primera unidad funcional.
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Entre los proyectos anunciados para el departamento también aparece una Marina Internacional en Riohacha, con una inversión inicial reportada de $36.000 millones y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.
Además, el Gobierno anunció respaldo para la modernización del aeropuerto internacional Almirante Padilla de Riohacha, como parte de la agenda de infraestructura que acompaña la visita presidencial.