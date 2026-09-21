Obras de movilidad ganan espacio en el Presupuesto 2027: ¿qué proyectos tendrán más recursos?

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 se encuentra en plena discusión en el Congreso, un trámite que definirá cómo se distribuirán los recursos públicos durante el próximo año y qué sectores tendrán mayor capacidad para ejecutar obras y programas. En medio de este debate, las ciudades capitales tienen puesta la mirada sobre la financiación de los sistemas de transporte y los proyectos de infraestructura que buscan mejorar la movilidad.
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El proyecto contempla un presupuesto total de $634,95 billones para 2027, mientras los recursos destinados a inversión nacional presentan una reducción frente a este año. En este escenario, la movilidad aparece como uno de los sectores que tendría incrementos importantes, especialmente en la financiación de sistemas de transporte masivo y en las obras férreas y metroferroviarias.
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El análisis de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encontró que la cofinanciación nacional para transporte masivo crecería 28,1%, mientras que los recursos destinados a infraestructura férrea y metroferroviaria aumentarían 76,1% en el proyecto de presupuesto que actualmente estudia el Legislativo.
Estos porcentajes adquieren relevancia porque se presentan en un presupuesto en el que la inversión nacional, en términos generales, tendría menos recursos disponibles. Según las cifras analizadas por Asocapitales, este componente pasaría de $88,8 billones en 2026 a $86,9 billones en 2027, una disminución de 2,1%.
Obras de movilidad que tendrán mayor presupuesto en 2027
Dentro de las partidas relacionadas con movilidad, el primer aumento destacado corresponde a la cofinanciación nacional de los sistemas de transporte masivo, con un crecimiento previsto de 28,1%.
Este tipo de recursos resulta relevante para las ciudades capitales porque permite respaldar proyectos y sistemas que requieren participación de la Nación para avanzar en su financiación. Asocapitales señaló que las capitales concentran una parte importante de la población urbana y de la actividad económica del país, por lo que la disponibilidad de recursos para movilidad tiene incidencia directa en la capacidad de estas ciudades para desarrollar proyectos que llevan años esperando financiación.
El segundo frente muestra un incremento todavía mayor. La infraestructura férrea y metroferroviaria tendría un aumento de 76,1% en los recursos contemplados en el proyecto de PGN 2027. Es, de acuerdo con el análisis de Asocapitales, uno de los mayores crecimientos dentro de los rubros asociados al transporte.
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Para las ciudades, el debate no se limita al monto global del presupuesto. También está relacionado con la posibilidad de garantizar recursos estables para proyectos de largo plazo y con la incorporación de iniciativas que todavía requieren financiación para avanzar.
El comportamiento de la movilidad debe leerse dentro de un panorama fiscal más amplio. El PGN 2027 asciende a $634,95 billones, lo que representa un incremento de 16,1% frente al presupuesto de 2026. Sin embargo, este crecimiento no significa que todos los componentes del gasto público tengan más recursos.
De hecho, mientras la inversión nacional se reduce 2,1%, el servicio de la deuda aumenta 51,6% y llega a $155,43 billones, de acuerdo con las cifras revisadas por Asocapitales.
Para Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, el crecimiento de los recursos para movilidad constituye una señal relevante para las ciudades capitales, aunque el reto estará en llevar esas apropiaciones a proyectos que puedan ejecutarse: “En un presupuesto en el que la inversión nacional se reduce, que la cofinanciación del transporte masivo crezca 28,1% y la infraestructura férrea y metroferroviaria 76,1% es una señal que debemos destacar”, señaló Santamaría.
El director de Asocapitales explicó que las ciudades concentran buena parte de la movilidad cotidiana del país y necesitan sistemas de transporte que cuenten con financiación estable y de largo plazo. Por eso, el siguiente desafío, según la asociación, es que el aumento previsto en las partidas termine reflejándose en proyectos ejecutables y mejores condiciones de movilidad para los ciudadanos.
¿Qué viene ahora para el Presupuesto 2027?
El proyecto todavía no se ha convertido en ley. El monto general de $634,95 billones fue aprobado por las Comisiones Económicas Conjuntas el 14 de septiembre, pero el articulado continúa en discusión dentro del Congreso.
La discusión en las comisiones está prevista hasta el 25 de septiembre, mientras que el trámite en las plenarias de Senado y Cámara tiene como fecha límite el 20 de octubre.
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Asocapitales también puso sobre la mesa la situación de las ciudades que todavía no cuentan con una partida individualizada para determinados proyectos. La asociación considera que el avance de los recursos para movilidad puede abrir espacio para que esas capitales gestionen la incorporación de sus iniciativas durante el trámite legislativo.