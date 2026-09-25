 Arranca racionamiento temporal de gas para industrias en Colombia por falla en terminal de regasifación

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Arranca racionamiento temporal de gas para industrias en Colombia por falla en terminal de regasificación

Esta medida se extenderá hasta que se declaren superadas las causas que originaron la falla.

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Culminó con éxito el mantenimiento de la regasificadora SPEC: este miércoles retoma operaciones
Regasificadora SPEC. Imagen: SPEC

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A causa de una falla en uno de los trenes de regasificación, que obligó a detener parte de la operación de la Regasificadora de Cartagena, comenzó un racionamiento programado de gas que se extenderá hasta el 1 de octubre de 2026. La medida habría comenzado el pasado jueves 24 de septiembre.

El docente de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, señaló que la medida se tomó luego de la falla operativa en la planta de regasificación, que redujo temporalmente su capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios a 400 millones de pies cúbicos al día y generó una restricción de 15 Giga BTU diarios para la demanda esencial contratada con gas importado.

Este es el decreto del Ministerio de Minas y Energía sobre la medida.

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Debe aclararse que el gas seguirá siendo suministrado a hogares, pequeños comercios, refinerías, gas vehícular y generadores térmicos, estos últimos son importantes para la generación eléctrica en el país. El racionamiento está dirigido al sector industrial. 

“El racionamiento permanecerá vigente hasta que SPEC declare superadas las causas originarias y el Ministerio de Minas y Energía declare formalmente su terminación”, dijo el docente.

Así luce una regasificadora para la importación del energético. Imagen: Dimar
Así luce una regasificadora para la importación del energético. Imagen: Dimar

Asimismo, mediante un decreto, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó que el suministro de gas no podrá contratarse a precios superiores a los que fueron pactados inicialmente por los compradores.

De otro lado, en el documento, el Ministerio señaló que esta instrucción regirá hasta que SPEC manifieste que fueron superadas las causas que originaron los problemas y su administración determine que la contingencia ya fue superada.

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