Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez fue elegido oficialmente como el nuevo presidente de Ecopetrol. El directivo asumirá sus funciones este lunes 28 de septiembre de 2026. Gutiérrez ha sido asesor de confianza del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Es administrador de la Universidad del Norte y tiene una especialización en gerencia de salud.
Pese a que no tiene experiencia directa en el sector de petróleo y gas, de acuerdo con su trayectoria, se ha desempeñado en actividades a nivel empresarial y también trabajó en la Fiscalía General de la Nación, asesorando a Mario Iguarán, fiscal general. En 2006 trabajó en De La Espriella Lawyers, firma del actual mandatario, donde se desempeñó como subgerente hasta 2009.
Gutiérrez también es propietario de la Desarrolladora Salguero, una compañía que se dedica a proyectos de viviendas de lujo. Su llegada a Ecopetrol no es una sorpresa para el mercado, puesto que se preveía que este nombramiento se iba a producir gracias a su cercanía con el Gobierno.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Todo esto se produce en medio del viraje que está dando la compañía energética, puesto que desde la llegada del gobierno De la Espriella ha habido un vuelco total al interior de la Junta Directiva de Ecopetrol. Durante el gobierno Petro, Ángela María Robledo era la presidente de dicho organismo. A su salida quedó Luis Felipe Henao, pero ahora mismo está siendo presidido por Carlos Augusto Suárez, también cercano al presidente.
A todo esto, se suma la salida de Ricardo Roa y Juan Carlos Hurtado como presidentes de la organización. Según lo ha mencionado el mismo gobierno De la Espriella, lo que pretenden los nuevos cambios es reactivar el negocio central de Ecopetrol, que es el petróleo y el gas.
El respaldo de los gremios de la energía
Organizaciones como la Asociación Colombiana de Geólogos, la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y la Cámara Colombiana de Petróleo y Gas (Campetrol) felicitaron a Gutiérrez tras ser ratificado oficialmente en el cargo.
“Desde nuestros gremios reconocemos el papel estratégico de Ecopetrol en la generación de empleo, la dinamización de cadenas productivas, el desarrollo y fortalecimiento de los territorios y las comunidades donde hace presencia la industria y el liderazgo en la seguridad energética nacional”, declararon los gremios.
Luego, manifestaron que es prioritario avanzar en cuatro pilares. El primero es el aumento en la producción de los campos. El segundo es el desarrollo de la industria gasífera, tanto en el mar como en el territorio continental de Colombia. También está el aprovechamiento de yacimientos no convencionales o de la técnica del fracking. Y, en cuarto lugar, el fortalecimiento de la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas, para que de esa manera haya seguridad energética.
Finalmente, todas las organizaciones mencionaron que tienen plena confianza en el trabajo articulado que desarrollarán con Ecopetrol y otros actores de la industria, con el objetivo de impulsar la competitividad y el crecimiento del sector.
Resultados financieros
Cuando la estatal energética colombiana reveló sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, sus utilidades llegaron a $6 billones, lo que significó una variación al alza de 235 % respecto al mismo periodo de 2025. Tal y como lo señalaron los pronósticos del mercado.
Los ingresos se ubicaron en $40 billones, reportando un incremento de 35 % respecto al mismo lapso de 2025. Las previsiones de Corficolombiana señalaron que el desempeño fue producto del comportamiento favorable del precio internacional de petróleo Brent y del negocio de refinación. Cabe recordar que el grupo no reportaba aumentos en utilidades en su variación interanual desde el cuarto trimestre de 2022.