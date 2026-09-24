Adopta un Hogar, iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam, entregó la primera vivienda en Antioquia

Este 24 de septiembre, Luz Ofelia Romero y su familia, habitantes de la vereda Alto de Los Jaramillos, en Ciudad Bolívar, Antioquia, recibieron la primera vivienda de Adopta un Hogar en el departamento, como parte del compromiso de Grupo Argos y Nicky Jam de construir 1.000 viviendas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La entrega la realizaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, y Guillermo Arcila, gerente designado para la reconstrucción de las zonas afectadas de la Federación Nacional de Cafeteros.
A un mes del sismo, esta es la segunda entrega de Adopta un Hogar en el país y hace parte de las 1.000 que se construirán en el occidente del territorio nacional, así: 500 en el Chocó; 235 en el Valle del Cauca; 100 en Risaralda; 100 en Caldas; 40 en Quindío; y 25 en Antioquia.
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Destacado: Grupo Argos y Nicky Jam entregaron la primera vivienda de Adopta un Hogar en Quibdó: así avanza la construcción de 1.000 viviendas
“Doña Ofelia, esperamos que esta pueda ser mucho más que la nueva vivienda para su familia, esperamos que se convierta en el hogar sobre el cual puedan proyectar todos sus sueños. Seguiremos avanzando de la mano del Gobierno Nacional, de las autoridades locales, de las comunidades y de todas las empresas y ciudadanos que han decidido sumar sus capacidades a la reconstrucción de Colombia para entregar las 1.000 viviendas con las que nos comprometimos”, expresó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.
¿Cómo están diseñadas las casas de Grupo Argos?
Diseñada bajo un modelo industrializado y sismorresistente, la casa entregada utiliza el sistema de steel frame y se basa en la experiencia de Casa para Mí, el modelo de vivienda social que el Grupo Argos ha perfeccionado durante más de ocho años.
La construcción contó además con el apoyo de voluntarios del Grupo, quienes aportaron su mano de obra para materializar este nuevo hogar.
El diseño de la vivienda partió de una etapa de caracterización y socialización con la familia, que permitió conocer de primera mano sus necesidades, dinámicas y las características del entorno.
En el caso de Ofelia, quien vive con sus dos hijos y sus nietos, se trata de una familia cafetera que comercializa su cultivo en el departamento. Por esta razón, la vivienda incorpora un diseño adaptado a sus labores productivas.
Entre otros detalles, la identificación de las familias beneficiarias se realizó de manera articulada con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ciudad Bolívar y las autoridades competentes, contrastando censos y las condiciones particulares de cada hogar. Este trabajo se complementa con el acompañamiento de Proantioquia, la Red Pro y organizaciones sociales con conocimiento de los territorios, con el propósito de que la priorización responda a criterios técnicos y sociales.