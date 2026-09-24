Gobierno brindó $20.200 millones a Dispac; la empresa espera atender obligaciones de nómina y ante el mercado mayorista de energía

En el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), Andrés Horta, gerente de Dispac (Empresa Distribuidora del Pacífico), reveló el destino de $20.200 millones que aportó el Gobierno Nacional a la compañía tras la emergencia causada por el terremoto. Además, abordó las necesidades de inversión que tiene el departamento en materia energética y la riqueza del Chocó para generar energía a través del agua.
¿En dónde operan y cuántos usuarios tienen?
Dispac es una empresa de energía del departamento del Chocó que opera en 17 municipios en su zona interconectada y atiende a más de 110.000 usuarios actualmente.
¿Qué retos prevé en el sector?
Actualmente, en Chocó vemos varios retos, dentro de ellos, la complejidad en el entorno en el que operamos, que tiene algunas dificultades por el público y unas dificultades en cuanto a la naturaleza misma, el entorno geográfico de la región.
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Asimismo, tenemos una complejidad a nivel nacional que refiere al fortalecimiento de las líneas de transmisión para poder pensar en una expansión del sistema estratégicamente en el sector del departamento, que tiene una gran zona no interconectada.
¿Cuántos recursos recibirán del gobierno tras las afectaciones del terremoto?
De parte del gobierno nacional hemos recibido total ayuda, una articulación con empresas del sector público y privado, y precisamente a través del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, estamos caminando a una capitalización de hasta $20.200 millones.
¿Qué harán con esos recursos?
Estos recursos serán utilizados para capital de trabajo y atenderemos varias obligaciones que tiene la compañía. Serán para capital de trabajo, se atenderán obligaciones ante el mercado de energía mayorista, obligaciones de nómina y obligaciones para la adquisición de materiales que serán claves para la estabilización del servicio de energía eléctrica en el departamento.
¿Cómo los va a impactar el fenómeno de El Niño?
El fenómeno de El Niño es un evento que afectará al sistema eléctrico colombiano. Lo que estamos buscando en la articulación con el gobierno nacional es estrechar la exposición a bolsa que tenemos distintos comercializadores a nivel nacional.
¿Qué otro reto hay para el Chocó en materia energética?
Actualmente, en el departamento tenemos un reto de inversión del sistema eléctrico. Tenemos unas subestaciones que están llegando a unos niveles críticos de capacidad, tenemos unas líneas de transmisión con una antigüedad y una obsolescencia bastante complejas. Por lo tanto, estamos articulando y hemos agrupado una serie de inversiones, que de la mano del Gobierno Nacional y de algunos actores del sector privado, estamos echando para poder realizarlas en el mediano y largo plazo.
¿A cuánto ascienden las necesidades de inversión en el departamento?
Estas necesidades de inversión al departamento del Chocó van desde la generación hasta la transmisión y algunos temas de mantenimiento. Esto está actualmente tasado en más de $370.000 millones para el sistema eléctrico del sistema interconectado del departamento.
¿La reunión de los cacaos ayudaría a fomentar esa inversión que necesita el departamento?
Claro que sí. A través del liderazgo de nuestra ministra, María Nohemi Arboleda, se están articulando no solamente entidades estatales, como en este caso ISA, sino también entidades del sector privado, inversionistas privados que estarían dispuestos a invertir en Chocó en el sector de la energía.
¿Proyecta un incremento en el consumo eléctrico del Chocó?
En el departamento, la demanda de energía viene creciendo casi al doble de lo que crece la demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Es por esto que, hemos planteado la necesidad del fortalecimiento del sistema eléctrico en el mediano y largo plazo para poder soportar esta gran carga en cuanto a demanda que estamos requiriendo.
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¿Qué tipo de riqueza tiene el departamento en fuentes energéticas?
Es rico en cuanto a la fuente hídrica. Es un departamento que pudiera explotar esa capacidad hídrica que tienen sus ríos de gran caudal. Es la segunda zona con mayor pluviosidad a nivel mundial y creemos que el gobierno nacional debería apostarle al desarrollo a través de la generación a través de pequeñas centrales hidroeléctricas o hidroeléctricas en Chocó.
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