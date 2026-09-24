Ocho voces llegan al escenario de “Mentes que Transforman”, donde 100 personas vivirán la primera edición de TEDxRionegro

Faltan ocho días para que TEDxRionegro abra por primera vez sus puertas en el Oriente Antioqueño. El próximo 1 de octubre, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño será escenario de “Mentes que Transforman”, una jornada que busca llevar al territorio el espíritu de TEDx: compartir ideas que merecen ser escuchadas y generar nuevas posibilidades a partir de ellas.
La convocatoria despertó el interés de más de 700 personas, que se postularon para asistir a esta primera edición. Las inscripciones cerraron el pasado 13 de septiembre y, debido al aforo limitado a 100 personas, se realizó un proceso de revisión para conformar una audiencia diversa y plural, con diferentes edades, profesiones, sectores y experiencias.
La participación en esta primera edición es gratuita y el ingreso estará habilitado únicamente para las personas que recibieron confirmación por parte de la organización. La apuesta de este encuentro es llevar esa filosofía al territorio, conectando una plataforma de alcance internacional con las personas, historias, preguntas y capacidades que hacen parte del oriente antioqueño.
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Ocho voces, diferentes caminos
El escenario reunirá speakers de campos como la ciencia, la innovación, el sector aeroespacial, los negocios, el emprendimiento, la tecnología, el deporte, la música y la creación de contenido:
● Camila Erazo – joven líder de las Naciones Unidas y abogada especializada en el sector aeroespacial, con experiencia en asuntos internacionales, exploración espacial y nuevas fronteras.
● Sara María Robledo – científica, investigadora y directora del Pecet de la Universidad de Antioquia, Antioqueña de Oro 2024 en la categoría Ciencia, Tecnología e Innovación, con una trayectoria dedicada a la investigación y la salud pública frente a las enfermedades tropicales.
● Álvaro Osorio – exmánager de J Balvin, estratega y líder empresarial, con experiencia en construcción de marcas, posicionamiento y desarrollo de talento.
● Wilder Zapata – cofundador y CEO de Action Black, emprendedor colombiano que ha desarrollado un modelo empresarial que combina deporte, bienestar y una visión global del emprendimiento.
● María Alejandra Calle – jinete, narradora visual y docente de EAFIT, cuya trayectoria conecta deporte de alto rendimiento, comunicación y storytelling.
● Pepe Guerrero – cantante, compositor y emprendedor social, quien ha encontrado en la música una forma de conectar creatividad, historias y propósito.
● Mathiew Carrasco Collado – emprendedor costarricense y ángel inversionista, con experiencia en inteligencia artificial, realidad extendida y experiencias inmersivas.
● Juan Trotamundos – creador de contenido y viajero, con una comunidad que ha llevado sus historias y experiencias a distintos lugares del mundo.
Más que una sucesión de conferencias, TEDxRionegro propone una experiencia en la que las ideas también puedan circular entre los asistentes, a través de espacios de networking, experiencias de aliados y una muestra artística.
“Queremos que cada asistente salga con nuevas preguntas, nuevas perspectivas y, sobre todo, con la convicción de que las grandes transformaciones comienzan cuando nos atrevemos a escuchar, aprender y actuar”, afirmó Luis Miguel Jaramillo, director de TEDxRionegro.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Oriente y Pbro. Ángel David Agudelo aseguró que “el futuro de nuestra región se construye en conjunto, articulando la academia con las iniciativas que nacen del talento rionegrense”.
TEDx llega al territorio con una mirada local
TEDxRionegro es un evento organizado de manera independiente bajo licencia TED, siguiendo sus lineamientos y construyendo una experiencia desde el territorio.
Esta edición cuenta con el apoyo de aliados institucionales como la Alcaldía de Rionegro y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, y de patrocinadores como Comfama, Universidad EIA, Universidad Católica de Oriente y Vallas Colombianas.
Igualmente, este evento es posible gracias a decenas de voluntarios que creen en el poder de las ideas: Valora Analitik, EventPlus, CC Jardines de Llanogrande, CC San Nicolás, Robot Fabricación, Estrategias en Movimiento, Syntesis Creative, EduMakers, Conecta Iberoamérica, Questo Café, Medellín Burger Company, RCN Radio1, Cubo de la innovación y muchos más.
El próximo 1 de octubre, las 100 personas seleccionadas se encontrarán en Rionegro para escuchar nuevas voces y compartir perspectivas. La apuesta es que las ideas que lleguen al escenario continúen circulando más allá del auditorio y encuentren nuevos interlocutores en el territorio.