Opinión | Qué compra una ciudad con un evento: TEDxRionegro

Por: Miguel Pimiento-Restrepo
El 1 de octubre, Rionegro será sede de la primera edición de TEDxRionegro, titulada “Mentes que Transforman”, en el Auditorio de Innovación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Empieza a las 8:30 a. m. y la entrada es gratis, con previa inscripción.
La pregunta que acompaña a estos anuncios es qué gana un territorio con un evento como este. Hay indicadores que lo cuentan.
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Lo que mueven los eventos de conocimiento
El estudio Global Economic Significance of Business Events, del Events Industry Council y Oxford Economics, calculó en mayo que este tipo de encuentros reunieron en 2025 a 1.650 millones de participantes, con US$1,3 billones en gasto directo y 9,7 millones de empleos.
Colombia viene ganando terreno. En 2025 el país acogió 158 congresos y convenciones de asociaciones internacionales, 38 % más que en 2024, y subió al segundo lugar de América Latina en el escalafón de la ICCA, según ProColombia.
Más revelador que el conteo es dónde ocurren. Con burós de convenciones en once ciudades, señala el informe de la ICCA que “amplió la propuesta del país más allá de Bogotá, Cartagena y Medellín, incluyendo destinos emergentes con clústeres industriales diferenciados y ecosistemas de innovación”.
“Los congresos y eventos internacionales no sólo dinamizan la economía y el turismo, también fortalecen la transferencia de conocimiento, la inversión y la proyección internacional de nuestras regiones”, afirmaba Carmen Caballero, expresidenta de ProColombia.
El punto de partida del Oriente antioqueño
La subregión no parte de cero. En el primer trimestre de 2026 su Cámara de Comercio registró 37.429 renovaciones de matrícula mercantil, 908 más que un año atrás, y las cancelaciones cayeron 7,18 %. El aeropuerto José María Córdova movilizó 14,5 millones de pasajeros en 2025.
Otro indicador ayuda a entender la apuesta. El Índice Mundial de Innovación 2025 de la OMPI ubica a Colombia en el puesto 71 entre 139 economías, y ninguna ciudad colombiana entra en los cien principales clústeres de innovación del mundo. Ese índice mide patentes, publicaciones y densidad de inventores: no la calidad del talento de una región, sino dónde se concentra su visibilidad. Esa es la brecha que Luis Miguel Jaramillo dice haber visto de cerca.
Por qué un escenario propio
Jaramillo, director de TEDxRionegro, pasó años haciendo lo contrario. Desde Conecta Iberoamérica y la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, llevó talento colombiano a escenarios que ya existían en Madrid, Nueva York o Silicon Valley.
“Durante años mi trabajo ha sido un puente”, dice. “Y entendí que lo que hacía falta era tener un escenario propio que reflejara todo ese talento, todas esas ideas, toda esa energía”.
Lo plantea así: “TEDxRionegro nace del sueño de construir un lugar donde el talento local no tenga que ir lejos para hacer grandes proyectos”.
Su lectura del municipio es histórica: allí se firmó la Constitución de 1863 y de allí salieron José María Córdova y Ricardo Rendón. “Representa la cuna de las ideas, donde abundan mentes que transforman, que es el nombre de esta primera edición”.
Cien asistentes y una audiencia mayor
Cada charla se graba y se publica en el canal de TEDx, la red que TED opera bajo licencia gratuita y que reúne más de 4.000 eventos al año. Según el informe de impacto de TED, en 2025 sus contenidos se vieron o escucharon 1.710 millones de veces en 248 países.
La programación cruza sectores que rara vez coinciden. Mathiew Carrasco llega desde Costa Rica: inversionista ángel y fundador de Effekktive, Spazio Creative, eventplus.app y DoitXR, la primera compañía centroamericana que expuso en el CES de Las Vegas. Su charla no trata de tecnología.
“He construido empresas, invertido en otras y trabajado con grandes marcas, pero la idea que quiero compartir no nace de mis logros”, dice. Nace de haber crecido en una familia con limitaciones económicas, “en un entorno donde muchas cosas parecían ser para algunos más afortunados”.
Su tema es la confianza como punto de partida y su efecto sobre “la percepción que tenemos de nuestros propios límites”. Lo resume así: “Transformar no siempre empieza con una gran idea; a veces empieza con alguien diciéndote: yo creo que vos podés”.
Juan José López Chica, creador de contenido de viajes con más de 340.000 seguidores en Instagram, lleva a la tarima “El otro lado del viaje”. Antioquia y Medellín concentran cerca del 26 % de los turistas extranjeros que llegan al país.
“Siempre hablamos de lo que viajar nos deja: recuerdos, aventuras, aprendizajes. Pero pocas veces pensamos en lo que nosotros le dejamos al destino”, explica.
“Cuando viajamos, no solo conocemos un lugar: decidimos quién se beneficia de nuestra presencia”, afirma. Las decisiones que enumera son concretas: un alojamiento local, un guía de la región, un artesano, un restaurante pequeño. Y añade: “No necesitamos ser creadores de contenido para influir: todos podemos poner un lugar en el mapa”.
Lo que queda después
Lo que más dura de estos encuentros son las relaciones nuevas. Un estudio de Sen Chai y Richard Freeman, publicado en el Strategic Management Journal, siguió a participantes de conferencias científicas: quienes no se conocían de trabajos previos resultaron significativamente más propensos a colaborar después.
Ni los conferencistas ni el equipo organizador reciben pago, según las reglas de TED para estos eventos. El retorno se medirá en otra parte: en cuántas conversaciones sigan circulando meses después, en los proyectos que nazcan gracias a ese día y en cuántas personas de la región salgan inspiradas para luego ser alguna de ellas la que haga parte de la próxima edición.